Meghan Markle’ın mahkeme belgeleri ortaya çıktı! Kraliyet Ailesi’ni kızdıracak ayrıntılar!

Meghan Markle İngiliz DMG Media şirketini, kendisi hakkında olumsuz imaj oluşmasına yol açan, “gerçek olmayan haberler yayımlamakla” suçlayarak dava açmıştı. Düşes’in mahkemeye sunduğu belgeler basına sızdırıldı. Markle’ın hamileliği boyunca Kraliyet Ailesi tarafından korunmadığını iddia ettiği ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Meghan’ın belgelerindeki bilgilerde, Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton'ı sıkıntıya sokabilecek detayların olduğu öğrenildi.

The Mirror gazetesinin kraliyet editörü katıldığı bir TV programında, “Bunlar, Meghan’ın Harry ile ABD’ye gitmelerinden bu yana halkın önünde yayınlamak istediği kraliyetle ilgili iddialarının bir parçası. Sadece rahatsız edici manşetler olduğunu düşünmüyorum. Kraliyet Ailesi için çok sıkıntılı olacaktır” ifadesini kullandı. Mahkemeden sızdırılan ifadesinde Markle, bir yaşındaki oğlu Archie'ye hamile olduğu dönemde Kraliçe, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton tarafından basın karşısında korumasız bırakıldığını iddia etti.