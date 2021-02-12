Mektubu sızdırılmıştı… Meghan’ın dava zaferi

Attıkları her adım İngiliz basını tarafından adım adım izlenen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliyet ailesinde yaşadıkları sorunlar ve medyanın ‘baskıcı’ ilgisi nedeniyle ülkeyi terk ederek ABD’de yaşamını sürdürüyor.

Çiftin daha evlenmeden başlayan ve Meghan Markle’ı sarsan skandallardan biriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Markle, arasının açık olduğu babası Thomas’ın düğün öncesi paparazilerle anlaşarak özel fotoğraflar çektirmesiyle şoka uğramıştı.

DÜĞÜNE DE KATILMAMIŞTI



Bu olayın ardından kalp ameliyatı geçirdiğini öne süren Thomas Markle, çiftin 2018’deki düğününe de katılmamıştı. Kraliçe Elizabeth’ten dahi kızıyla arasını düzeltmesi için aracı olmasını isteyen Thomas Markle, Meghan’ın düğünden sonra yazdığı mektubu da basına sızdırmıştı.

Harry ve Meghan çifti için bardağı taşıran son olay olan mektup, Daily Mail tarafından ele geçirilerek yayınlanmıştı. Çift gazeteye dava açarken, uzun süren hukuki mücadele sonlandı. İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Meghan Markle’ın yazdığı mektubu izinsizce yayınlayan gazeteyi ve alt şirketi Associated Newspapers Limited’i (ANL) gizliliğin ihlalinden suçlu buldu.

Kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten ANL yetkilileri ise, temyize gidip gitmemek konusunda bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.