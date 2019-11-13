Keklikotu veya güveyotu olarak da bilinen mercanköşk, vitamin ve mineraller bakımında oldukça zengin olan bir bitkidir. Akdeniz bölgesine özgü kekik alttürü olan bu bitkinin çiçekleri ve yaprakları çeşitli baharatlarda ve bitkisel ilaçlarda kullanılmaktadır. Peki, Mercanköşkün faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Bilimsel adı Origanum majorana olan mercanköşk, Lamiaceae olarak bilinen nane ailesine aittir. Bitki çayı olarak kullanılmasının yanı sıra balık, et yemeklerinde baharat olarak kullanılan mercanköşk, Türkiye ve Orta Doğu kökenli oldukça şifalı bir bitkidir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde “mutluluğun simgesi” olarak bilinen mercanköşkün sağlık için faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde… Mercanköşkün faydaları nelerdir? İşte cevapları…

MERCANKÖŞKÜN FAYDALARI

Mercanköşkün sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

Solunum yolları hastalıklarında etkili

Mercanköşk, bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtileri gibi solunum problemlerini hafifletebilir. Antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklerine ek olarak, mercanköşkte hava yollarında biriken mukusun ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bir spektral etkiye sahiptir.

Kas ağrılarını giderir

Anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı mercanköşk yağı ile yapılan masaj, kas ağrılarını, spazmları, kas sertliğini ve gerginlik nedeniyle oluşan baş ağrısını hafifletmede fayda sağlar.

Antifungal ve antiseptik özellikler

Mercanköşk bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı mücadelede en çeşitli terapötik kullanımlarına izin veren mükemmel bakteriyel, antifungal ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Kalp hastalıklarını önler

Mercanköşk çayı ve bitkisinin tüketilmesinin; kolesterol ve kan basıncını düşürücü etki gösterdiği, damar sertliği riskini de azalttığı bilinmektedir. Bundan dolayı da mercanköşk kalp hastalıklarında risk faktörlerini ortadan kaldırarak, kalp hastalıklarının gelişimi önler.

Ruhsal ve zihinsel sorunlar için mercan köşk

Mercanköşk çayı ve yağının zihni, ruhu yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır. Ayrıca mercanköşkün antidepresan ve sedatif etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Libidoyu artırır

Mercanköşkün halsizliği, yorgunluğu giderici ve kişiyi uyarıcı etkileri de bulunmaktadır. Bu etkiler mercanköşkü cinsel isteği (libido) artıran bir bitki haline getiriyor. Akşamları bir fincan mercanköşkü çayı tüketerek bu özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Adet ağrılarını giderir

Mercanköşk adet öncesinde kadınların sıklıkla yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan ağrı, kramp gibi şikayetleri azaltır.