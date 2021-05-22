Mersin’de 60 milyon yıllık fosil bulundu

Toroslar’a bağlı Arslanköy Mahallesi’nde 5 gün önce bisikletle gezen Süleyman Uygun, salyangoz fosili buldu. Uygun, taş parçası sandığı fosili aldı, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı araştırmalar sonucu arazide bulduğunun salyangoz fosili olduğunu öğrenen Uygun, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde açılan Deniz Canlıları Müzesi’ne bağışladı. İnceleme yapan Prof. Dr. Deniz Ayas ise salyangoz fosilinin ender bulunan tür ve 60 milyon yıl öncesinden Paleosen dönemine ait olduğunu söyledi.

“HEYECANLANDIK”

Süleyman Uygun, “Arazide bisiklet sürerken, kardeşimin oğlu Uygar, yerde bir şey gördüğünü söyledi. Bisikletten inip bakınca şeklini beğenerek yanıma aldım ve sosyal medyada paylaştım. Daha sonra fosil olduğunu öğrendim. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Evimizde kalmasını istemedik. Müzeye bağışlayarak, herkesin bunu görmesini istedik” dedi.

“ENDER BULUNAN FOSİL”

Taşın Paleosen döneme ait olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ayas ise “Toroslar’da çok sayıda fosil elde ediliyor. Anadolu eski zamanlarda Tetis Denizi’nin tabanıydı. Afrika kıtasının Avrasya’ya bindirmesi sonucunda yükselen bir bölgedir Anadolu. Bu nedenle çok sayıda deniz fosilini barındırır. Bu Paleosen döneme ait bir salyangoz fosili. Bunlar kalker iskeleti olmasından kaynaklı kolaylıkla fosilleşebiliyor. Bu bölgede çok sayıda fosil görüyoruz ama bu biraz daha ender bulunanlardan” diye konuştu.

“MÜZEYE BAĞIŞLAYIN”

Fosili müzede sergileyeceklerini söyleyen Ayas, “Paleosen dönemi 60 milyon yıl öncesi bir dönem. Bu dönemde Anadolu’dan bahsedemiyoruz. Anadolu Tetis Denizi’nin tabanı olarak geçiyor. O dönemlere ait deniz canlısı fosili. Çok sayıda örnek var, bu da Anadolu’nun bir deniz tabanı olduğunu kanıtlıyor. Mersin fosil yönünden çok zengin. İnsanlar doğada gezerken bu fosillerle karşılaşıyor. İnsanlara için ilginç geliyor ve evlerinde barındırıyorlar. Bu doğru bir şey değil, çünkü fosillerin bilimsel önemi var. Müzeler, fosillerin diğer insanlar tarafından görülmesi için fırsat. Ben elinde fosil olanların müzeye bağışlaması için çağrı yapıyorum” diye konuştu. (DHA)



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