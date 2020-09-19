Mersin’de Roman mahallesi renklendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğinde, Romanların ağırlıklı olarak yaşadığı Turgutreis Mahallesi’ndeki konutların renklendirilmesi için çalışma başlatıldı.

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor ve ekibi, mahalledeki evlerin duvarlarına Roman kültürünü anlatan figürler işliyor.

Mahallelilerin de destek verdiği çalışmalarla, bölgedeki evlerin çehresi değişiyor.

Prof. Tor, Romanların renkli dünyalarını, yürütülen çalışmalarla duvarlara yansıtmak istediklerini belirtti.

“MAHALLEYİ AÇIK HAVA MÜZESİNE ÇEVİRECEĞİZ”

Romanların içgüdüsel olarak sanata yatkın olduklarını vurgulayan Tor, “Burada, Romanların özgürlük duygusunu, neşesini, eğlencesini ve çok renkliliğini resimlerle duvarlara yansıtmaya çalışıyoruz. Bu figürleri yaparken onları hayata bağlayan, teşvik eden görüntüler olsun istiyoruz. Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İnsan figürleri çizmeye yoğunlaştıklarını belirten Tor, çalışmalar sırasında poz veren çocuklara yönelik de figürler yapacaklarını kaydetti. (DHA)