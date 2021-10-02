Midyatlı rahibe 36 yıl sonra köyüne döndü

Mardin'in Midyat İlçesinde birçok ülkede yaptığı insani yardım faaliyetleriyle dünyada tanınan Midyatlı Rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü.

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Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde yaşayan Doğan ailesi, 1985 yılında bölgede başlayan Avrupa ülkelerine göç kervanına katıldı. İsa ve Nisane Doğan çifti, 6’sı kız, 4’ü erkek, 10 çocuklarıyla köydeki evlerinin kapısına kilit vurarak Almanya’ya gitti. Burada yaşamaya başlayan Doğan ailesinin 14 yaşındaki kızları Hatune Doğan, içinde anavatan özlemiyle büyüdü.

Zamanla Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen ve rahibe olan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40’tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eli uzatan Hatune Doğan, Süryanice ve Almanca dillerinde de 22 kitap yazdı. Doğan, insani yardım faaliyetleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı.

Babasının 78 yaşında vefat etmeden önce ‘keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim’ demesi üzerine Doğan, köye dönüş kararı aldı. Rahibe Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti. Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa’dan aileleriyle köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu yaptırdı. Havuza su doldurmak için de bir sondaj kuyusu açtırdı.

Doğan’ın köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa etti. Doğan, şimdi civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıklara başladığını söyledi.

“BURASI BİZİM VATANIMIZ”

Kendisi için hiç boş zaman bırakmadığını, ya kilisede ibadet yaptığını ya kitap okuduğunu ya da tarlada, bahçede işlerle uğraştığını belirten Doğan, “Köye ilk dönen benim. Burada su çıkarttım, yer altı suyu. Havuz yaptım. Niye bu havuzu yaptım? Bizim gençlerimizin buraya dönmeleri ve sevmeleri için bu havuzu yaptım köyde. Vatanımızı seviyoruz. İnşallah gelecek zamanda bu gençler gelecek, burada başlayacak, burada eski hayat geri gelecek. Gençlerimiz buraya dönmek istiyor. Dedelerimiz, halkımız burada vefat etti. Burası bizim vatanımız” dedi. (DHA)