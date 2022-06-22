Minareyi görüp giden camiyi bulamıyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde camiye gitmek için minareyi takip edenler vardıklarında camiyi yerinde bulamıyor.

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Tuzlagözü köyünde bulunan 1 asırlık cami, camiden uzak bir tepede bulunan iki minaresi ile dikkat çekiyor. Cami köy meydanında bulunurken, minareler 300 metre mesafedeki bir tepede bulunuyor.

Köyde ilk yolu düşenler camiye ulaşabilmek için minareleri takip ediyor. Minarelerin yanına vardıklarında ise aradıkları camiyi bulamıyorlar.

İlginç minarelerin hikayesi ise şöyle:

Cami köyün dar bir vadi içerisinde kalan sınırlarında inşa edildi. Çukur bir alanda bulunduğu için de okunan ezanlar köyün açık alanda kalan kısmında duyulmuyordu. Bu nedenle camiden 300 metre uzaklıktaki tepede bir minare inşa edildi. İnşa edilen minare de alçakta kalınca daha yüksek bir tepede, daha uzun ikinci bir minare yapıldı. Bu şekilde minareden okunan ezanlar köyün tamamından işitilir oldu.

KÖY MUHTARI: “MİNARE BURADA CAMİ NEREDE?” DİYE SORUYORLAR

Köy muhtarı Kudret Şimşek, “Köyümüze gelenler camiyi soruyor. Minareyi köyün içinden görünce camiyi orada görüp minareyi takip ediyorlar fakat camiyi bulamıyorlar. Daha sonra köylülere ‘minare burada ama cami nerede?’ diye sormak zorunda kalıyorlar. Görenler özellikle fotoğraf çekiyor” diye konuştu. (İHA)

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