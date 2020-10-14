Mizah için dükkanına bu yazıları asmıştı… Biriken paralarla Demir Ali’ye umut olacak

Mizah için dükkanına bu yazıları asmıştı… Biriken paralarla Demir Ali’ye umut olacak

Ordu'da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu. Adres soranlardan 1 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep eden esnaf, biriken paraları ise SMA hastası Demir Ali'ye bağışlayacak.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş, kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu.

Mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 10 lira olarak belirledi. İnsanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri SMA hastası 17 aylık Demir Ali'nin tedavisi için bağışlayacak.

Osman Erdaş, “Mizansen olarak başladığım bu uygulamayı, Demir Ali kardeşimizin sağlığı için kullanmaya karar verdim” dedi.

Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, “Süper bir uygulama. İlk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur” diye konuştu. (İHA)