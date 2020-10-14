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Mizah için dükkanına bu yazıları asmıştı… Biriken paralarla Demir Ali’ye umut olacak
Ordu'da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu. Adres soranlardan 1 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep eden esnaf, biriken paraları ise SMA hastası Demir Ali'ye bağışlayacak.
Yaşam 14 Ekim 2020 - 09:57

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş, kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu.

Mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 10 lira olarak belirledi. İnsanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri SMA hastası 17 aylık Demir Ali'nin tedavisi için bağışlayacak.

Ordu’da yaşayan Demir Ali Bayraktar Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası. Ailesi evlatlarının tedavisi için yurt dışından ilaç getirilmesi gerektiğini söylüyor. Aile, 2,1 milyon euro’luk ilaç için yardımseverlerden destek bekliyor.

Osman Erdaş, “Mizansen olarak başladığım bu uygulamayı, Demir Ali kardeşimizin sağlığı için kullanmaya karar verdim” dedi.

Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, “Süper bir uygulama. İlk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur” diye konuştu. (İHA)

Son güncelleme: 10:09 - 14.10.2020
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