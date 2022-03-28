Monaco Prensi Albert’in başı yolsuzluk iddialarıyla dertte

Monaco Prensi Albert, bir web sitesinin, ülkesindeki dört önemli şahsiyete karşı sahte yolsuzluk iddialarıyla Monaco'yu karalamaya çalıştığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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64 yaşındaki Prens Albert son zamanlarda çeşitli siyasi ve kişisel zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Ocak ayında, emlak şirketlerinin, ülkesindeki 39.000 vatandaştan yaklaşık üçte birinin kontrolünü ele geçirmesine izin verdiği yönündeki eleştirilere karşı koymak amacıyla, genelkurmay başkanı ve özel meclis üyesi de dahil olmak üzere en kıdemli beş danışmanını değiştirmişti.

İddialara göre, İzlanda merkezli bir internet sitesi olan Les Dossiers du Rocher’da (The Rock Dossiers) genellikle Monaco’daki emlak anlaşmalarıyla ilgili belgeler yayınlanmaya başladı. Sitede ayrıca, özellikle dört adama karşı çeşitli yolsuzluk iddiaları da yer alıyor: Prensin avukatı ve çocukluk arkadaşı olan 62 yaşındaki Thierry Lacoste, annesi Albert’in annesi Grace Kelly ile arkadaştı; 60 yaşındaki Laurent Anselmi, Albert’in personel şefi; Monaco’nun yüksek mahkemesi başkanı 67 yaşındaki Didier Linotte; ve Albert’in varlıklarını yöneten bir muhasebeci olan 65 yaşındaki Claude Palmero.

“EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ”

Prens Albert’e yakın bu dört ismin toplam milyarlarca Euro’luk emlak acentesi anlaşmalarından kesinti yapmak için komplo kurdukları iddia ediliyor. Site, Lacoste’un Monaco’nun yüksek mahkemesinin devletin iptal edilen bir proje nedeniyle yazılımcısına 141 milyon € tazminat ödemesine karar vermesiyle sonuçlanan bir davadan 589.200 € yasal ücret kazandığını iddia etti.

Le Monde’a konuşan Prens Albert ise iddiaları kabul etmeyerek Monaco Prensliği’nin “kabul edilemez eylemler” tarafından hedef alındığını söyledi. Web sitesinin arkasındaki kişilerin yolsuzluğu sürdürmeye çalıştığını iddia etti. İddiaların, mülk anlaşmalarına daha fazla şeffaflık getirmeye çalıştıktan sonra ortaya çıktığını söyledi.

“Belirli bir ilerleme biçimini sürdürmemizde çıkarı olan bir dizi insan var. Umarım Paris ve Monaco’da açılan soruşturmalar, bu manipülasyonun emrini kimin verdiğini bulmamızı sağlar” diyerek sözlerini tamamladı.

EŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU MU?

Prens Albert’in eşi 44 yaşındaki Prenses Charlene de, sağlık sorunlarıyla neredeyse bir yıl aradan sonra Monaco’daki saraylarına döndü. Fransız kaynakları ise, prensesin kocasıyla saraya geri dönmediğini, tepelerde bir evin sakinliği tercih ettiğini bildirdi.

Prens Albert’in muhaliflerinin de, geçen yıl prensesin uzun süreli yokluğunu evliliklerinin yolunda olmadığıyla ilişkilendirerek prensi istikrarsızlaştırma girişimlerine başladıkları iddia ediliyor.

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