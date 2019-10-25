Muğla’da yüz binlerce ağaç kesilebilir

Muğla’nın Ula ilçesindeki sık ormanlık alanın 25 hektarının “Endüstriyel Plantasyon Alanı” ilan edilerek yüz binlerce ağacın kesileceği iddiası ortalığı karıştırdı. Doğa severler imza kampanyası başlattı. Muğla Çevre Platformu da harekete geçerek konuyla ilgili her türlü yasal yola başvuracaklarını açıkladı.

Muğla'nın Ula ilçe sınırlarındaki Çıtlık Mahallesi Taşkesiği Mevkisi’nin “Endüstriyel Plantasyon Alanı” ilan edildiği ve 25 hektarlık alanda yüz binlerce ağacın kesileceği iddiası tepkilere neden oldu. Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen bölge sakinleri imza kampanyası başlattı.

MUÇEP MÜDAHİL OLACAK

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), ağaç katliamının yaşanmaması için her türlü yasal yola başvuracaklarını açıkladı. Ula'dakine benzer durumun Milas'ta da söz konusu olduğunu belirten MUÇEP, “Endüstriyel Plantasyon Alanı' projesinin gerçek anlamda yürütülüp yürütülmeyeceğini bilemiyoruz. Örneğin Milas'da 60 hektarlık bir alan Endüstriyel Plantasyon Alanı ilan edildi. Milas kömür yataklarının bol olduğu bir yer. Buradaki ağaçlar kesildikten sonra o arazinin kömür çıkartılması için birilerine peşkeş çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. Taşkesiği'nde bir maden türü var mı bilmiyoruz ama o kadar da ağaç kesilmesine de seyirci kalamayız” ifadelerine yer verildi.

ENDÜSTRİYEL PLANTASYON ALANI NEDİR?

Doğal ormanların korunmasını sağlamak için; bozuk orman alanlarını düzenleyerek, orman içlerindeki açık alanlarda hızlı gelişen ağaç türlerinden oluşan, daha verimli tohumlar ve ağaç türleri oluşturmaya çalışılan projedir. Bu sayede ülkenin odun ham maddesi ithalatını azaltma amaçlanmaktadır.