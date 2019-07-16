Naomi Campbell’ın ‘Germobofik’ rahatsızlığı şaşkına çevirdi

Naomi Campbell, çok fazla uçakla seyahat ettiği için, Youtube kanalında seyahat rutinini paylaştı. Germofobik olan Campbell, uzun süre oturacağı alanı temizledi, maskesini taktı ve oturdu... Onun bu görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi...

90’lı yıllara damgasını vuran Naomi Campbell, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, Youtube kanalına yeni video yüklediğini ve seyahat rutinini anlattığını yazdı. Daha önce verdiği bir röportajda germofobik olduğunu yani takıntıları olduğunu söyleyen Campbell, çektiği video ile herkesi şaşkına çevirdi… Uçağa biner binmez hijyenik bir mendil ile her yeri temizleyen, oturacağı koltuğa örtü örten, yüzüne maske takan Naomi Campbell, sosyal medyada yapılan yorumlarda ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti…

Naomi Campbell’in seyahat videosunun tamamını kendisine ait Youtube kanalından izleyebilirsiniz…