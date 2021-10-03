Narkotik ekibinin büyük mücadelesi

İstanbul Narkotik Polisi uyuşturucu ticaretini önlemek için görevde... Bu yıl 9.5 ayda 4 ton zehir ele geçirildi... 4 bin 402 şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM

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BM (Birleşmiş Milletler) raporuna göre dünyada 275 milyon insan uyuşturucu kullanıyor. Sayının bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi ise rant elde etmek isteyen zehir baronları… Uzmanlara göre, küresel ölçekte 2 trilyon doların üzerinde bir uyuşturucu trafiği var. Zehir şebekelerinin Afganistan, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndermek istedikleri uyuşturucu rotasında en önemli kentlerden biri İstanbul. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu mücadelenin en ön safındaki birim olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) dört bir yandan hamle yapan zehir tacirlerine karşı önemli operasyonlarla adını duyuruyor. Ekipler uluslararası şebekelerle mücadele ederken, sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına karşı da amansız bir takip içinde. Zehir satıcılarına yönelik hemen her hafta birkaç operasyon düzenlenirken, yeni tedbirler alınıyor.

Sokaklarda çalışma yapan “Narkotim” ekipleri geçtiğimiz yıl aktif edildi. Bu yıl da uyuşturucu yoğunluğunun fazla olduğu 9 ilçeye Narkotik Büro Amirliği birimleri kuruldu. İNP birimleri, sosyal medya takipleriyle de uyuşturucu satıcılarına engel olmaya çalışıyor. 80 bin cadde ve sokak, 1 milyon 200 bin bina ve 4 milyon 500 bin dairenin bulunduğu İstanbul, suçla mücadelenin hiç de kolay olmadığı bir kent. Bu yıl 1 Ocak- 17 Eylül tarihleri arasında 31 bin 168 narkotik olayı için operasyon düzenlendi. 46 bin 407 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 4 bin 402'si tutuklandı.

Narkotır'la 77 bin vatandaşa ulaşıldı

Türkiye'de 250 tür uyarıcı ve uyuşturucu etkiye sahip madde “Narkotik” olarak değerlendiriliyor. Daha çok eroin, esrar, metamfetamin, captagon öne çıkıyor. Yeşil ve kırmızı reçetelerle satılan uyuşturucu tedavisinde kullanılan sentetik ecza ürünlerindeki artış dikkat çekiyor. Polis bu yıl 9 buçuk ay içinde 1 milyon 940 bin adet sentetik ecza ürünü olmak üzere toplam 4 ton zehir ele geçirdi. Sosyal sorumluluk projeleri ile de bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. “Narkorehber”, “Narkonokta” ve “Narkotik Eğitim Tırı” (Narkotır) ile uyuşturucunun zararları, nasıl korunulacağı, tedavi süreci hakkında bilgi veriliyor. Bu yıl Narkorehber projesiyle 5 bin 300, Narkonokta'yla 45 bin 396 ve Narkotır etkinliğiyle 77 bin kişiye ulaşıldı.