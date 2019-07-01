New York Yankees Meghan Markle’a ‘Archie’ yazılı forma hediye etti

Doğumdan sonra ikinci kez basın karşısına çıkan Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte New York Yankees maçına gitti. Yankees takımı Dük ve Düşes'e 'Archie' yazılı bir forma hediye etti. Meghan jest karşısında mutluluktan ne tepki vereceğini şaşırdı...

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeğini kucağına alan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’in doğum günü kutlamaları dışında, geçtiğimiz gün eşi Prens Harry ile birlikte New York Yankees maçında görüntülendi.

İngiltere Beyzbol Ligi kapsamında düzenlenen Boston Red Sox ve New York Yankees maçını izleyen Sussex Dük ve Düşes’i, maç sonrası Yankees takımının soyunma odasına gitti.

Meghan’ı orada bir sürpriz bekliyordu. Takım, oğulları Archie için bir hediye hazırlamıştı. Meghan, ‘Archie’ yazılı minik bir formayı görünce heyecandan ne yapacağını şaşırdı, mutluluğu fotoğraflara yansıdı…

Meghan ve Harry, bugün yer alan habere göre de şu sıralar bebekleri Archie için vaftiz töreni hazırlığında… Çift, Archie’yi normal bir vatandaş olarak büyütmek istedikleri için töreni kapalı yapacakmış…

