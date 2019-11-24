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Öğretmenlerden ‘Öğretmenler Günü’ne özel sergi
Öğretmenlerden ‘Öğretmenler Günü’ne özel sergi
Küçükçekmece’de 40 öğretmen, Öğretmenler Günü’ne özel resim sergisi açtı. 40 eserden oluşan ‘Sanat İçin Ben de Varım’ başlıklı sergi, 21 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.
Yaşam 24 Kasım 2019 - 14:23

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, sanat gönüllüsü 40 öğretmenin Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 40 eserden oluşan ‘Sanat İçin Ben de Varım' başlıklı sergide Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Yıldan önderliğinde yaptıkları tuval üzerine akrilik boya resim çalışmaları yer aldı. Yaklaşık 6 ayda hazırlanan serginin açılışına Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. (İHA)

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