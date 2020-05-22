Oluklu Kertenkeleler, yılan sanılarak öldürülüyor

Oluklu Kertenkeleler, yılana benzeyen görüntüleri, uzun ve ayaksız oluşları nedeniyle halk arasında zehirli yılan sanılıp öldürülüyor. Oysa Oluklu Kertenkeleleri, insanlara zarar vermeyen, tam tersi zararlı böcekleri temizlediği için yararlı bir canlı.

BOYLARI BİR BUÇUK METREYE ULAŞABİLİYOR

Oluklu Kertenkeleler hakkında araştırmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Bilim Danışmanı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, bacakları olmadığı ve yılana benzediği için ‘Yılan Kertenkelegiller' olarak adlandırıldığını belirtti. Bacaklarının bulunmaması ve 1,5 metreye ulaşabilen boyları ile ülkemizin hemen hemen her bölgesinde sıklıkla görülen bir kertenkele türü olduğunu söyledi.

YILAN GİBİ HIZLI HAREKET EDEMEZLER

Oluklu Kertenkelelerin yılan gibi hızlı hareket edemediğini belirten Prof.Dr. Olgun, “Yılanların derilerinde çok fazla bulunan ve özellikle yerdeki titreşimleri algılamaya yarayan duyu reseptörlerinin bu türde bulunmuyor. Yılan gibi hızlı hareket edememeleri, insanlar tarafından görülmelerinin bir diğer nedenidir. Göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafında oldukça belirgin kulak açıklıklarının bulunması ile yılanlardan ayrılırlar. Yine vücutlarının yan tarafından başın hemen gerisinden başlayıp devam eden oluk şeklinde bir girinti vardır ve bu girinti nedeniyle türe Oluklu Kertenkele ismi verilmiştir” dedi.

KÜÇÜK BÖCEKLERLE BESLENİRLER

Oluklu Kertenkelelerin günlük yaşamda sıklıkla görüldüğünü anlatan Olgun, “Daha çok küçük böceklerle beslenen bu tür, özellikle salyangoz ve çekirgelerin en önemli avcısıdır. Bağlık, bahçelik alanlarda, çalı diplerinde, taşlık bölgelerde ve açık arazide görülebilir. Sebze tarımının yapıldığı alanları daha çok tercih eder. Çünkü bu bölgelerin sulanması, sürülmesi sonucu besin bolluğu ve saklanacak daha fazla yerin bulunması bu kertenkeleler için tercih nedenidir” ifadelerini kullandı.

ZARARLI BÖCEKLERİ TÜKETTİĞİ İÇİN İNSANA OLDUKÇA FAYDA SAĞLIYOR

Oluklu Kertenkelelerin tamamen zararsız bir tür olduğunu belirten Olgun, “Ergin ve genç bireylerin renk ve desen özelliklerinin farklı olması karıştırılmalarına neden olur. Tamamen zararsız olan ve besin zincirinde zararlı böcekleri tükettiği için insana oldukça faydası olan bu kertenkele türünün diğer tüm yaban hayatını oluşturan hayvanlar gibi öldürülmemesi insanın daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesi açısından oldukça önemlidir” dedi.