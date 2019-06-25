Özel çocuklara özel proje: Ben Buradayım

ABD’li ressam, fotoğrafçı, seramik sanatçısı Timothy Lomas, özel çocuklar için özel bir atölye gerçekleştirecek. Lomas, 'Ben Buradayım' projesi kapsamında sanatın iyileştirici gücünü engelli çocuklarla paylaşacak.

Uluslararası sanat eğitimcisi, Küresel Çocuk Sanat Programının Başkanı ve eş kurucusu olan ABD'li ressam, fotoğrafçı, seramik sanatçısı Timothy Lomas Türkiye'de özel gereksinimli ve engelli gençlerle bir dizi sanat atölyesi gerçekleştirecek. 1-22 Temmuz 2019 tarihleri arasında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı; Ankara/Şereflikoçhisar, Kütahya, Uşak, Muğla, Milas/Fethiye'de faydalanıcı kurumlarının merkezlerinde düzenlenecek “Ben Buradayım” atölyeleri ile 250 engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyonuna destek verecek.

Sanatın iyileştirici gücüyle, New York`lu sanatçı ve öğretmen Timothy Lomas ile “Ben Buradayım” sanat atölyeleri ile devlet koruması altında bulunan engelli (özel gereksinimli) bireylerin, rehabilitasyonunu ve sosyal hayata uyumunu desteklemek amacıyla önemli bir projeyi başlatıyor.

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı kapsamında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Çocukları Eğitim Vakfı (TÜÇEV), The Global Children's Art Programme (GCAP) ve MK San-Art işbirliği ile gerçekleşecek “Ben Buradayım” projesi ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı engelsiz yaşam (rehabilitasyon) merkezlerinde kalan, devlet koruması altında yaşayan down sendromlu ve hafif mental retardasyonlu (zeka geriliği ) bireylere ulaşması hedeflenmektedir.

“Amacımız; Sanat Terapiyle kendilerini ifade edebilmelerine fırsat ve olanak yaratmak”

MK San-Art Proje Koordinatörü Makbule Kalyon projenin amacı ile ilgili şu bilgileri verdi; “Ben Buradayım” projesi bir anlamda Sanat'la Terapi projesidir. Amaçlarımızın başında resimle, dramayla kısaca sanatla çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin, meraklılarının salt kendileri olabilecekleri, kendileri ile özdeş görebilecekleri kendilerini yapay olmaksızın, zorlamasız ve katıksız ifade edebilecekleri bir alan oluşturmak. Aynı zamanda kişinin kendiyle dertleşir gibi, gizlerini kendileriyle paylaşır gibi anlatmasını sağlamak. Duygularını, düşüncelerini, hayallerini, iç dünyalarını renklerle, biçimlerle, çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade edebilmelerine fırsat ve olanak yaratmak diyebiliriz. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalarda sanat dalıyla ilgili teknik özellikler ve belli oranda bilgiler zorlamadan, sıkmadan sezdirmeden hem keyif alacakları hem de kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışılacaktır. ”

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili de bilgi veren Kalyon; “Proje sonuçları ilk aşamada katılımcıların atölye çalışmalarına ilgisi ile ölçülecektir. Ayrıca atölye çalışmaları sonucu çıkan ürünler de ölçüm aracı olacaktır. Dezavantajlı gruplarla çalışılacağı için birebir anket gibi net formatlar kullanılamayacaktır. Ancak uygulamaların yapıldığı kuruluşlardaki öğretmen ve yöneticilerden birebir anket çalışması ile değerlendirmeler alınacak ve final raporunda sonuçlara yer verilecektir” dedi.

NEREDE, NE ZAMAN?

“Ben Buradayım” Timothy Lomas ile Sanat Atölyesi Projesi, 1-22 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara/Şereflikoçhisar, Kütahya, Uşak, Muğla/Milas ve Fethiye'de bulunan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Ankara- Şerefli Koçhisar: 1- 3 Temmuz 2019 -Ankara Şereflikoçhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

SERGİ- 4 Temmuz 2019 (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ABD Büyükelçiliği üst düzey bürokratik katılımı öngörülmekte)

Kütahya: 5-7 Temmuz 2019 Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Uşak: 9-11 Temmuz 2019- Uşak Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi

Milas: 16 -18 Temmuz 2019- Muğla Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Fethiye: 20- 22 Temmuz 2019 Muğla Fethiye Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi