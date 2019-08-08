Pancarın faydaları nelerdir? Pancarın vücuda yararları…

Pancar dünyadaki birçok mutfakta kullanılan popüler bir kök sebzesidir ve bazıları tıbbi özelliklere sahip olan esansiyel vitaminler, mineraller ve bitkisel bileşiklerle doludur. Ayrıca, her ikisi de sağlık açısından birçok faydası olan inorganik nitratlar ve pigmentler içerirler. Peki, Pancarın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Pancarın en güçlü sağlık yararları arasında kan basıncını düşürme, sindirimi arttırma, atletik performansı arttırma ve kanseri önleme yetenekleri bulunur. Ayrıca, maküler dejenerasyondan kurtulma, kan dolaşımını iyileştirme, cilt bakımına yardımcı olma, kataraktı önleme, bağışıklık oluşturma ve solunum problemlerini hafifletme konusunda yardımcı olurlar. Şimdi, pancarın sağlık için faydalarında bazılarına daha yakından bakalım… Pancarın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

PANCARIN FAYDALARI

Pancarın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Kilo vermeye yardımcı

Pancardaki magnezyum ve potasyum, vücudun detoksifiye edilmesine ve fazla suyun atılarak şişkinliği önlemeye yardımcı olur. Pancar kilo vermek isteyenlerin diyetlerine mutlaka eklemesi gereken bir besindir.

Düşük kan basıncı

Pancar, vücutta nitrik okside dönüşen diyet nitratlarında bol miktarda bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olarak kan basıncını düşürür ve hipertansiyonu önler.

Dayanıklılığı artırır

Bir araştırmaya göre, nitratca zengin olan pancar tüketiminin sağlıklı yetişkinlerde koşu performansını artırdığını göstermektedir. Başka bir çalışmada, araştırmacılar pancar suyu içenlerin oksijen alımını yüzde 16’ya kadar artırdığını bulmuşlardır.

Sindirimi düzenler

Yüzyıllar önce, pancar kabızlık dahil sindirim bozuklukları için çare olarak kullanılmıştır. Lif ve pancar içindeki mevcut antioksidanlar, sindirim sağlığının optimal düzeyde korunmasına ve zehirli maddelerin vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olur.

Beyin sağlığı

Pancar, içlerinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin nöroplastisitesini geliştirir. Bu nitratlar, demansın (bunama) erken aşamalarında sıklıkla etkilenen bir beyin alanı olan somatomotor korteksin oksijenlenmesini artırmaya yardımcı olur. İnsanlar yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalır ve bu da bilişin azalmasına neden olur. Pancar yemek bu süreci yavaşlatabilir veya önleyebilir.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Pancar, meme ve prostat kanserlerini önleme potansiyeline sahip olabilir. Bu, pancarda bulunan betanin (bir betalain formu) varlığına bağlanabilir. Yapılan bir çalışmada, pancar tüketiminin akciğer ve cilt kanserlerini önlediği bulundu. Ayrıca pancar suyunun havuç özü ile birlikte alındığında lösemi tedavisinde yardımcı olduğu kanıtlandı. Çok sayıda çalışma pancarın antikanser ve kemopreventif özelliklerini desteklemiştir.

Kansızlığı önler

Kırmızı pancarlar, aneminin önlenmesine yardımcı olan ve kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesini destekleyen önemli miktarda demire sahiptir. Ayrıca pancarlardaki C vitamini de demir emilimini artırmaya yardımcı olur.