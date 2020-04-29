Prens Harry, Thomas & Friends serisinin 75. yılına özel video çekti

Prens Harry, kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da köklerini hatırlamaya devam ediyor. Sussex Dükü, ünlü Thomas & Friends serisinin 75. yıl dönümüne özel bir video çekti.

Prens Harry, kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da köklerini hatırlamaya devam ediyor. Sussex Dükü, ünlü Thomas & Friends serisinin 75. yıl dönümüne özel bir video çekti.

Meghan Markle ve oğulları Archie ile kraliyet görevlerini bırakarak önce Kanada’ya daha sonra ise Los Angeles’a yerleşen Prens Harry, çocukluk anılarını hatırlatan Thomas & Friends serisiyle kamera karşısına geçti.

Serinin 75. yılına özel CNN’e bir video çeken Prens Harry, hikaye serisinin Thomas the Tank Engine (Tank Motoru Thomas) kısmını okudu.

Thomas & Friends serisinin Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles’ın çocukluk çağlarında kendisine okuduğunu belirten Harry, “Thomas the Tank Engine, 75 yıldır birçok aile için rahatlatıcı ve tanıdık bir hikaye. Thomas & Friends, heyecanlı hikayeler ve karakterler eşliğinde eğlenceli, eğitici ve ilham verici bir seri” dedi.

Prens Harry, Thomas & Friends serisini, “Arkadaşlık ve takım çalışması” cümleleriyle kutladı.