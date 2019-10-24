Prof. Dr. Bingür Sönmez, açıkladı: Bilinçsiz spor kalbinizi yorar

Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıklı bir kalp için ve krizleri önlemek adına sporun nasıl yapılması gerektiğini anlattı...

Kalp ve spor konusunda önemli araştırmalar yapan Prof. Dr. Bingür Sönmez, bilinçsizce yapılan sporun, vücutta eklemleri, kasları zorlarken kalbi de büyük tehlikeye attığını söyledi. Kalbi koruması için sporun nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla anlatan Sönmez'le konuştuk:

HASTALIK RİSKİ AZALIR

– Sporun vücuda somut faydaları nelerdir?

Sağlıklı ve doğru yapılan spor öncelikle damar sertliği, insülin direnci, diyabet, obezite gibi hastalıkları minimize eder. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve düzenli egzersizler kalp hastalıklarını önlediği gibi, kalp krizinden de korur.

– Yapılan spor kalp krizini önler mi?

Tek başına spor kalp krizini önlemez. Beslenme, stres, sigara ve uyku gibi faktörlerin de doğru biçimde yerine getirilmesi gerekir. Kalp ve damar sağlığının korunması için karın çevresinde toplanan aşırı yağların mutlaka eritilmesi şarttır. Göbek deliği seviyesinde ölçülen bel çevresi kadınlarda 80, erkeklerde ise 94 santimetre ve altında olmalıdır.

NABIZ SAYISINA DİKKAT

– Doğru sporun formülünü açıklar mısınız?

Kalbe yararlı spor yapacak olan kişinin yaşı önemlidir, ayrıca yaptığı sporun doğru ve dozunda olması gerekir. Herhangi bir yaşta kalbi koruyucu dozda spor yapmak için en önemli rehber nabız sayısıdır. Nabız sayısı 220 olan 40 yaşında birisi spor yapmak isterse: 220'den 40'ı çıkarıp, çıkan değeri (180) maksimum hız için 0.7 ile minimum hız için de 0,6 ile çarpmak gerekir. Maksimumda çıkan 126, minimumda çıkan ise 108 rakamları sporun kalp açısından yararlı olması için ideal nabız hızlarını gösteren rakamlardır. Sağlıklı bireylerde nabız istirahat halinde iken ortalama 70 civarında olmalıdır. Nabız el bileğinin dış yanında, 2. ve 3. parmak yardımı ile bulunabilir. Nabız bulunduğunda 15 saniyede hissedilen atım 4 ile çarpılarak nabız sayısına ulaşılabilir.

EN İDEAL SPOR YÜZME

– Spora başlamadan önce doktora gidilmeli mi?

Evet, gizli kalp hastalığı riskine karşı mutlaka iyi bir kalp kontrolünden geçilmesi gerekmektedir. Spora başlamadan önce tansiyon kontrolü, kan tetkikleri, efor testi ve EKO, ileride kalple ilgili olabilecek riskleri önleyebilecek en önemli anahtarlardır. Hangi yaşta olursanız olun doktor onayı olmadan herhangi bir spora başlamayın. Kalp için egzersizin en ideali sınırsız yüzme, hızlı ve uzun yürüyüşlerdir. Ancak harcanan bu efor sırasında göğüs ağrısı, halsizlik, kramp, nefes darlığı gibi şikayetlerle karşılaşırsanız derhal bir kardiyoloğa müracaat etmeniz gerekir.

– Kış geliyor. Kalp sorunu olan hastalara nasıl bir spor önerirsiniz?

Kalp hastaları, kışın AVM'lerde hızlı yürüyüşler yaparak egzersizlerini hayata geçirebilirler. Yürüyüş, vitrin seyreder gibi değil hızlı adımlarla yapılmalı.