Doğurganlık ve menstruasyon büyük ölçüde hormonlar tarafından kontrol edilir, insan vücudunda 50'den fazla hormon vardır ve hepsi farklı görevlere sahiptir. Bu hormonlardan biri de progesterondur. Peki, progesteron değerleri kaç olmalı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kadınları hamilelik dönemine hazırlayan progesteron hormonu sağlıklı, üreme çağındaki bir kadında her ay döngü halinde yumurtalıklar tarafından salgılanır. Düşük progesteron seviyelerine sahip olan kadınlarda adet düzensizliği ve anormal kanamalara sebep olan progesteron değerleri kaç olmalı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

PROGESTERON NEDİR?

Progesteron, progestojenler adı verilen bir hormon sınıfına ait bir steroid hormondur.Kadın vücudunun adet döngüsünün ikinci yarısında yumurtlamadan sonra ürettiği geçici bir endokrin bezi olan corpus luteum tarafından salgılanır. Progesteron, yumurtlamadan sonra endometriyumu olası hamileliğe hazırlar.

Progesteron hormonu, hem doğal yoldan oluşan gebeliklerde hem de tüp bebek tedavilerinde embriyonun rahme tutunmaya devam etmesi için önemli bir görev üstlenir. Bu bakımdan kadınlarda progesteron hormonunun gebeliğin sağlıklı bir şekilde devamı için hayati önem sahiptir.

PROGESTERON DEĞERLERİ KAÇ OLMALI

– Menopoz sonrası ve adet döngüsünün başlangıcındaki kadınlarda 1 ng/mL veya altında,

– Adet döngüsünün ortasındaki kadınlarda 5 ila 20 ng/mL arasında,

– Hamileliğinin ilk trimesterinde (üç aylık dönem) olan kadınlarda 11.2 – 90 ng/mL arasında,

– Hamileliğinin ikinci trimesterinde olan kadınlarda 25.6 – 89.4 ng/mL arasında,

– Hamileliğinin üçüncü trimesterinde olan kadınlarda 48.4 – 42.5 ng/mL arasında olmalıdır.