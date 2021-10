Roma’nın adı o parkta yaşayacak

Roma adlı köpek, balıkçıların kontrolsüzce bıraktığı misina ve olta iğnesini yutarak yaşamını yitirdi. İzmir Karşıyaka Belediyesi Roma'nın adını parka verdi.

Roma adlı köpek, Karşıyaka sahilinde sahibi tarafından dolaştırılırken, balıkçıların kontrolsüzce bıraktığı misina ve olta iğnesini yutarak hayatını kaybetti. Roma'nın feci ölümü sadece sahibi Osman Kırkyaşaroğlu'nu değil, bütün hayvanseverleri çok üzdü. Karşıyaka Belediyesi, Roma'nın adını Alaybey Mahallesi'ndeki köpek parkına verdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde parkta tören gerçekleştirildi. Törende Belediye Veteriner Hekimler Derneği tarafından can dostlar için yaptığı çalışmalar ve projeleri nedeni ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Yılın Belediye Başkanı ödülü verildi.

“DİLEĞİMİZ DİKKAT VE DUYARLILIK SAĞLAMAK”

Duygu yüklü anların yaşandığı törende konuşma yapan Roma'nın sahibi Osman Kırkyaşaroğlu, bundan sonra vatandaşların daha duyarlı olacağını ümit ettiğini belirterek, “Mutlu olduğumuz kadar bir tarafımız da hüzünlü bugün. Parka adı verilen hepimizin dostu, benim biricik kızım Roma'yı tam dört ay önce kaybettik. Balıkçı kardeşlerimizin isteyerek ya da istemeyerek yere atmış oldukları bir iğne ve misina nedeni ile kızımız Roma melek olmuştur. Şimdi bu park sayesinde Roma'nın adını yaşatmak ve vatandaşlarımızın dikkatini çekerek daha duyarlı olmalarını sağlamak en büyük temennimizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

VETERİNERLER TEŞEKKÜR ETTİ

Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Onur Derincegöz, Karşıyaka'nın güzel ve anlamlı davranışların öncüsü olduğunu belirterek, organizasyona desteğini dile getirdi. Cemil Tugay'a teşekkür ederek plaket veren Belediye Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Sinan Okçuoğlu, “Bir ilçe belediye başkanının hayvanlara verdiği değeri görmek istiyorsanız veteriner hekimlerine verdiği değere bakacaksınız. Sayın başkanım 350 bin nüfuslu bir yerde 9 veteriner hekim, 47 personel ile Türkiye'deki birçok büyükşehir belediyesinde olmayan imkanları yaratmıştır” diye konuştu. İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, Roma'nın başına gelen olayın son olmasını dilediğini vurgulayarak, “Roma burada bir örnek. Bu yolda hepimize çok iş düşüyor, zorlukları birlikte aşmamız lazım” ifadelerini dile getirdi.

“HAYVANLARA SEVGİ KARŞILIKSIZ KALMAZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise can dostlar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bu tür olayların tekrarlanmaması için elimden geleni yapacağım. Plaket ve ödül aldığım için çok duygulandım. Ben veteriner hekim arkadaşlarımı meslektaş olarak görüyorum, çünkü hepimiz hayatların devamı için çalışıyoruz. Hayvanları, canlı olan her türlü varlığı, evlerimizde bize dostluk yapan canlarımızı anlamak için yalnız yaşayan ama yanında evcil hayvanı olan insanları düşünün. Hiç kimsenin arayıp sormadığı zamanlarda o insanların yanında bu canlılar var. Hayvanlara duyduğumuz sevgi hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Arkadaşlarımız ile birlikte öncelikle sokak hayvanları olmak üzere tüm can dostlarımızın iyiliği için elimizden geleni yapacağız” dedi.