Safranbolu’da umutlar bayram sonrasına kaldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, han, hamam, tarihi konakları, cam terası, kanyonları ve çeşit çeşit lokumlarıyla turizmin gözdesi olan Safranbolu, en sessiz Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Osmanlı mimarisini yaşatan Safranbolu’da, geçmiş bayramlarda otellerde yüzde 100’lük doluluk yaşanırken, bu yıl beklentiler corona virüsü salgınına takıldı.

“BU SENE FARKLI OLACAK”

Corona virüsünden dolayı bu yıl Ramazan Bayramı’nın turizm açısından geçen bayramlara benzemeyeceğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Safranbolu, Ramazan bayramlarının yaşandığı en özel yerlerden birisi. Çünkü buna ilişkin geçmiş bir kültürü mevcut. Turizm anlamında potansiyeli ile beraber Safranbolu, Ramazan bayramlarının en yoğun yaşandığı yerlerden birisidir. Safranbolu konumu itibari ile hem İstanbul’dan hem Ankara’dan ve Türkiye’nin birçok yerinden özellikle yerli turistleri bayramda misafir ediyordu. Ancak bu sene içinde bulunduğumuz özel koşullardan dolayı corona virüsü ile devam eden mücadeleyle birlikte Safranbolu’da da tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi turizm faaliyetleri en aşağıya inmiş durumda.” dedi. (DHA)

