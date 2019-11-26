Şair Halk Ozanı Abdurrahman Delen’den ‘Kadına Şiddet’a hayır!

2019 yılında Azarbeycan kardeşilik ödülü, Dokunmayın Çocuklara şiiri ile bu yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü ve en iyi çıkış yapan Türk Halk müziği sanatçısı ödülü alan şair halk ozanı Abdurrahman Delen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a tepki göstermek için bir de şiir yazmıştı.

Çocuk istismarına dikkat çekmek için yazdığı ‘Dokunmayın Çocuklara' adlı şiirini besteledi. Buna bir de klip çeken Abdurrahman Delen, “Ne zaman çocuklara taciz haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor” şeklinde konuştu. Delen, son günlerin kayanayan yarası haline gelen ‘Kadına Şiddet’e dur demek için “Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur” adlı bir şiir yazdı ve besteledi. Delen, “yakın zamanda ‘Kadına Şiddet’e hayır demek için bir de klip çekiceğim ve sevenlerimin beğenisine sunacağım” dedi.