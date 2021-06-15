‘Savaşa hayır’ sloganıyla dünyayı gezdi, ülkesinde mağdur oldu

Refleksoloji ve Fizyoterapi Uzmanı Dr. Ahmad Jebeili, 24 yılda 132 ülke gezerek, ‘Savaşa hayır’ sloganıyla, küresel barışa dikkat çekmek istedi. Gittiği her ülkede devlet büyükleriyle görüşen Dr. Jebeili, kendi ülkesi Suriye’de savaş mağduru oldu.

Gittiği ülkede çok iyi karşılandığını ifade eden Dr. Jebeili, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Amerikalı Muhammed Ali, Arnavut kökenli Nobel Barış Ödülü sahibi Aktivist Rahibe Teresa, Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal ile Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat gibi, birçok devlet büyüğü ve ünlüyü tedavi ettiğini söyledi.

Suriye’ye döndükten sonra Halep kentinde bir süre devlet hastanesinde çalışan Dr. Jebeili, 8 yıl önce ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındı. Mardin’e yerleşen Dr. Jebeili, Artuklu ilçesinde açtığı fizyoterapi merkezinde hastaları tedavi ediyor.

“SAVAŞ MAĞDURU OLDUM”

Dr. Jebeili, “24 yıl ‘Savaşa hayır’ dedim ve 132 ülke gezdim. Birçok ülkenin devlet başkanıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm ve savaşa karşı durdum. 24 yıldan sonra ülkeme döndüm. Ne yazık ki ülkemde iç savaş çıktı ve savaş mağduru oldum. Türkiye’ye geldim, Mardin’de muayenehane açtım. İki tane diplomam var. 37 yıldır bu işle uğraşıyorum. Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, bel fıtığı, sinüzit, felç ve buna bağlı hastalıkları, kendi yöntemimle tedavi ediyorum. Beyrut, İsviçre, Almanya, Ankara ve İzmir’den özel hastalarım var. Bana tedaviye geliyorlar” dedi.

‘ÜNLÜLERİ VE DÜNYA LİDERLERİNİ TEDAVİ ETTİM”

Meslek hayatı boyunca hangi ünlüleri tedavi ettiğini de açıklayan Dr. Jebeili, “Bir maçta sakatlanan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Muhammet Ali’yi tedavi ettim. Ürdün Kralı Hüseyin, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat ve Rahibe Teresa’yı da tedavi ettim. Bunun dışında birçok devlet adamına masaj yaptım. Tam 37 yıldır cerrahi müdahale olmadan insanları tedavi ediyorum. Şimdi işimi Mardin’de sürdürüyorum” diye konuştu. (DHA)