Şehre renk katıyorlar

Uşak Belediyesi ile 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Projesanat ekibi ortak bir çalışmanın altına imza attı.

Genç sanatçılar, trafo duvarlarını ilköğretim öğrencileri ile birlikte renklendiriyor.

Proje kapsamında kentteki elektrik trafoları rengarenk resimlerle süsleniyor ve topluma hayvan sevgisinden kadına şiddete, çevre kirliliğinden kitap okuma ve spor yapmanın özendirilmesine kadar pek çok konuda mesajlar veriliyor.

31 trafonun 100'e yakın yüzeyinin sanatçıların elinde yeniden hayat bulacağı proje bir ay sürecek.

Sanatçılar resimlerine kentin kültürel ve geleneksel değerlerini de yansıtmaya çaba gösteriyor.

Projeyi yöneten Muhammet Karabacak, “Bu çalışma hem kentimizin görümünü güzelleştirecek hem de insanların bazı konularda duyarlılığını artıracaktır. Şimdiden iyi geri dönüşler alıyoruz.

Şehrimize neşe veriyor” ifadelerini kullandı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ‘Doğayı sev, yarını koru', ‘Alkole değil hayata bağımlı ol', ‘Bir kap mama, bir kap su', ‘Ağaç dik, doğaya can ver' gibi mesajlara yer verildi.

Sanatçılar trafoların yanısıra küçük telefon kutularını da resimler ve mesajlarla süsledi.