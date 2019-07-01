Sığla yağının kilosu bin lira

Dünyaca tanınmış markalı parfüm ve deodorantlarda da kullanılan ve aynı zamanda da iyi bir antiseptik ve parazitlere karşı da etkilisiyle bilinen ‘Sığla Yağı’nın kilosu bin liradan fazla. Yağın mide yaralarına ve sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor.

Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde, bilimsel adı ‘Liquidambar Orientalis’ olan halk arasında ise Günlük Ağacı olarak bilinen Sığla Ağacından elde edilen yağın kilosu 180-200 Euro'dan satılıyor. Önce ‘kızartılan' ardından ‘ağlatılarak’ elde edilen yağ, kozmetik alanının dışında antiseptik ve parazitlere karşı da etkisiyle tanınıyor. Yağın mide yaralarına karşı da çok etkili olduğu söylenirken, sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor.

MARKA PARFÜM VE DEODORANTLARDA KULLANILIYOR

Az miktarda Rodos Adası ve Çin'de bulunan ancak Türkiye'de bol miktarda Köyceğiz, Marmaris, Dalaman ve Fethiye'de yetişen Sığla ağacının yağı dünyaca ünlü markalı parfüm ile deodorantların yapımda kullanılıyor.

SIĞLA YAĞI NASIL ÜRETİLİYOR?

Sadece sulak alanlarda yetişen ve kökleri derinsel olarak gitmeyip yüzeysel ilerleyen Sığla Ağacına ilk işlem olarak kambiyum tabakasında “Kızartma işlemi” denilen ağacın kabuğu sıyrılarak yara açılıyor. Havanın sıcaklığına göre 20-30 günlük bekleme sonunda kabuğu sıyrılan yere “Sur” adı verilen yeniden yaralama yapılarak bu yeni yerden 15-20 gün sonra yağ balgam olarak ağaçtan akmaya başlıyor. Bu akan yağ özel kaşık denilen aletle kazınarak kazıma işlemi gerçekleştiriliyor. Kazınan kabuklu yağ tabakası ‘Margun’ adı verilen ve bele takılan heybeye toplanıp büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra preslerde sıkılarak yağ elde ediliyor. Depolarda biriken yağlar özel işlem görmek ve tam olarak yağı ayrıştırılmak için de fabrikalara gönderiliyor. Bir sene yağ veren ağaç iki sene bekletildikten sonraki yıl ancak yağ alınabiliyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Sığla yağının tadı adeta bir çam reçinesini andırıyor. Bu nedenle de bunu direkt yutmak çok zor. Piyasada 40 gramdan başlayıp 200 grama kadar değişik şekillerde satılan yağın minik bir bezelye tanesi kadar kaşık ucuyla alınıp, önceden ezilmiş leblebi tozuna bulanarak yutulması ve üzerine de az miktarda özellikle çam balı yenmesi tavsiye ediliyor.