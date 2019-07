Site içerisinde kediyi ezen sürücü arkasına bakmadan yoluna devam etti

Olay, önceki gün Çengelköy Ata 2 sitesinde meydana geldi. Site içerisinde bir sürücü hız kurallarını ihlal ederek vahşete yol açtı. Sokakta yürüyen kediyi görmezden gelen cani sürücü, görüş mesafesinin yeterli olmasına rağmen kediye yaklaştığı sırada hızını azaltmadığı ve bilinçli bir şekilde kediyi ezdiği güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Vicdansız sürüsü arkasına bakmadan yoluna devam etti. Evcil hayvanın sahibi, olayın peşini bırakmayacaklarını ve adli makamlara başvuru yaptıklarını dile getirdi.