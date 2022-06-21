Sivaslı arıcı, zekası ile ayıları yendi

Sivas'ta arıcılık yapan Ali Öztürk, kovanların bulunduğu alanı telle çevirdi, tellerle oluşturduğu çitin dışına hareket sensörleri taktı. Kurduğu ses sistemine de köpek havlama sesi yükledi. Sensörlerin hareket algılaması halinde ses sistemi devreye girip hoparlörlerden köpek havlama sesi yükseliyor. Sesleri duyan ayı, köpekler tarafından saldırıya uğrayacağını düşünerek kaçmak zorunda kalıyor.

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Zara ilçesinde hobi olarak başladığı aracılığı 7 yıldır sürdüren Ali Öztürk’ün en büyük sıkıntısı kovanlarına saldıran ayılar… Ayı saldırılarında çok sayıda kovanını yitirdi ve ciddi ekonomik kayıplar yaşadı.

Öztürk ayılara karşı verdiği mücadeleyi zekası ile kazandı. Öyle bir sistem kurdu ki hem kovanlarını ayı saldırılarından koruyor hem de ayılara zarar vermiyor.

Geliştirdiği ilginç sistem sayesinde kovanların bulunduğu alana giren ayılar arkasına bakmadan kaçmak zorunda kalıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Öztürk arı kovanlarının bulunduğu alanı telle çevirdi, tellerle oluşturduğu çitin dışına hareket sensörleri taktı. Kurduğu ses sistemine köpek havlama sesi yükledi. Sensörlerin hareket algılaması halinde ses sistemi devreye girip hoparlörlerden köpek havlama sesi yükseliyor. Sesleri duyan ayı, köpekler tarafından saldırıya uğrayacağını düşünerek kaçmak zorunda kalıyor.

“AYILAR GERÇEKTEN KÖPEK VAR SANIYOR”

Öztürk, kovanlara yaklaşan ayıların köpek sesini duyunca kaçtıklarını belirterek, “Birkaç yere sensör koyduk. Ayı veya farklı yabani hayvanlar geldiği zaman köpek havlama sesi çıkarıyor. Sistemi kurduktan sonra hiç zayiatımız olmadı” ifadesini kullandı. (İHA)

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