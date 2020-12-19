SMA’dan ikinci çocuklarını da kaybetmek istemeyen aile yardım bekliyor

Melek-Muhittin Kaleli çifti, 2012’de dünyaya gelen ilk çocukları Melike’yi hareketlerindeki yavaşlık nedeniyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde SMA teşhisi konulan çiftin bebekleri tedavinin gecikmesi üzerine 8 ay yaşayabildi.

Çiftin 2013’te dünyaya gelen ve şu anda 7 yaşında olan ikinci çocukları Zeynep’ten sonra 1 Haziran 2020’de üçüncü çocukları Bedia Ferhan doğdu. Çift, 2 aylıkken kızlarını hareketlerindeki yavaşlık nedeniyle hastaneye götürdü. Yapılan genetik test sonucu Bedia Ferhan’a da SMA tanısı konuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ilaçlarla tedavisine başlanan Bedia Ferhan’ın tam anlamıyla sağlığına kavuşabilmesi için Amerika’da 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisini olması gerekiyor.

Tedavi için 2,4 milyon dolara ihtiyacı olan aile, 22 Ekim’de yardım kampanyası başlattı. Ancak 2 aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 1’i toplanabildi.

“ÇOCUĞUMUN SELASINI DUYMAK İSTEMİYORUM”

Anne Melek Kaleli, daha önce bir evlatlarını SMA’dan kaybettiklerini belirterek, “O, 8 ay yaşayabildi. İlacı ve tedavisi yoktu, onu öyle bir çaresizlikle kaybettik. Şimdi tedavisi var, bu sefer de maddi çaresizlik içindeyiz. Amerika’daki hastane ile görüşmelerimizi bitirdik. Evrak üzerinden hiçbir eksiğimiz yok. Hastane de yüzde 100’e yakın olumlu sonuçlar alabileceğimizi söylüyor. Bunlar bizim için büyük bir umut oldu. Başarıp giden o kadar çok insan var ki onlar bize umut oluyor. İnsan evladının selasını duymak istemiyor. Biz bunu daha önce duyduk” dedi. (DHA)

