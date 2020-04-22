Sokak hayvanları için evde kalmadı

Gölcük’te oturan Ufuk Koçak, 1999 Marmara Depremi’nde enkaz altında kaldı, 2 bacağını da kaybetti. Zaman içinde yaşama dört elle tutunan Ufuk Koçak, aradan geçen yıllarda su altı sporlarında önemli başarılara imza attı.

Corona virüsü salgını sırasında insanların evde kalması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını gören Ufuk Koçak, engeline rağmen protez bacakları ile sokaklarda hayvanları bulunduğu yerlere mama bırakıyor.

Sokak hayvanlarının insanlar evlerinden çıkmadığı için aç kaldığını söyleyen Koçak, “İnsanlar şu anda sokağa çıkamadıkları için bu hayvanlar dışarıda açlar. Ben de elimden geldiği kadar bu hayvanları beslemeye çalışıyorum. Keşke sokakta hayvanlar olmasa. Asıl gayemiz sokakta hayvanların olmaması. Bu bir yerde bataklıkta sinek avlamaya benziyor. Keşke onları kendi tabiatlarına döndürebilsek veya eve, kendi bakımımıza alabilsek. Keşke bakımlarını sonuna kadar götürebilsek de biz ekstra olarak bu sıkıntılı günlerde dışarı çıkarak bu hayvanları beslemek zorunda kalmasak” dedi. DHA