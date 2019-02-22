Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Betül Demir gibi isimler sokak hayvanları için bir araya geldi.

“Birleşmiş Eller” çatısı altında bir araya gelen ünlü ismiler, sokakta yaşayan hayvanlar için Bakırköy’de buluştu. “İyilik Kalkanı” adını verdikleri mor yeleklerini giydi ve gün boyu Bakırköy sokaklarında mama dağıtarak, toplumsal bilinçlendirme çalışması yaptı. Ekip geçtiğimiz yıl da İstiklal Caddesi’nde aynı etkinliğe imza atmıştı.

Buluşma sırasında bir de klip çekildi. Klipte Muazzez Ersoy, Rober Hatemo, Aşkın Nur Yengi, Linet, Ayşe Hatun Önal, Sevil Aki, Betül Demir gibi isimler yer aldı.