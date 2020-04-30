Sosyal medya fenomeni Yörük çocuğuna şefkat eli uzandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’da kucağındaki oğlakla okuduğu şiirle sosyal medyada fenomen olan ve tüm Türkiye’yi gülümseten İsmail Alperen Töstü’ye ulaştı. Ekipler, küçük çocuğa kitap, top, badminton ve satranç seti hediye etti. Ziyarette, Başkan Vahap Seçer’in, Alperen ve arkadaşlarını corona virüs süreci bittikten sonra Tarsus Gençlik Kampı’na davet ettiği de iletildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'a bağlı Kayrak Mahallesi'nde oturan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kucağındaki oğlak ile okuduğu şiirle fenomen olan İsmail Alperen Töstü'ye ulaşarak çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

TÜM TÜRKİYE'Yİ GÜLÜMSETEN ALPEREN'İ BÜYÜKŞEHİR GÜLÜMSETTİ

Corona virüsü salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümünü evde aileleri ile birlikte kutladı.

Salgın nedeniyle evde yaptıkları hazırlıklarla 23 Nisan'ı kutlayan miniklerin gösterileri aileleri tarafından video kaydına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. O paylaşımlardan biri de Gülnar'ın Kayrak Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'nün kucağındaki oğlakla şiir okuduğu video oldu.

Alperen, Türk bayraklı tişörtü, elinde Türk bayrağı ve ismini Yadigar koyduğu oğlağı ile “23 Nisan Günü. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920’de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi” şiirini okumuştu. Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran İsmail Alperen Töstü tüm Türkiye'nin yüzünü gülümsetmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de küçük İsmail Alperen'e ulaşarak kendisine hediyeler sundu.

TARSUS GENÇLİK KAMPINA DAVET EDİLDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gülnar'a giderek Töstü Ailesi'ne ulaştı. Baba Mustafa Töstü ve küçük İsmail Alperen ile görüşen ekipler kendisini tebrik ederek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in selamlarını iletti. Başkan Seçer'in İsmail Alperen'i ve arkadaşlarını corona virüsü sürecini atlattıktan ve hayat normale döndükten sonra Tarsus Gençlik Kampı'na davet ettiğini de ileten ekipler, yanlarında götürdükleri hediyeleri İsmail Alperen'e teslim etti. Ekipler küçük çocuğa kitap, top, badminton ve satranç seti hediye etti.