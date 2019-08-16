Sperm kalitesinin düşük ve yetersiz olması durumunda çocuk sahibi olma şansı azalmaktadır. Çiftlerin % 25 inin çocuk sahibi olmama nedeni sperm sayısının kalitesi ve azlığı nedeni ile yaşanmaktadır. Sperm kalitesini arttırmak için baba adayının beslenmesine dikkat etmesi ve sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarından uzak durması gerekebilir. İşte sperm kalitesini arttırmak için öneriler...

Beslenme sperm kalitesini etkileyen önemli konulardan biridir. Elbette yapılan egzersiz ve sağlıklı yaşam kuralları buna büyük oranda destek sağlar. Yeterli ve dengeli beslenme hayatımızın her alanında önemli bir yere sahipken aynı zamanda ürüme konusunda da etkileri büyük. Öyleyse sperm kalitesini arttırmak için nasıl beslenmeliyiz? Sperm kalitesini arttırmak için öneriler nelerdir? İşte sperm kalitesini arttıran besinler…

FINDIK

Fındık ve fıstık spermlerin genetik materyelinin oluşmasında önemli yeri vardır. Fındık, fıstık, badem ve mercimek gibi baklagillerde bulunmaktadır.

BALIK

Omega 3 Sperm kalitesini arttıran en iyi besinlerden biridir. Hamsi, somon ve sardalya haftada 2-3 kez düzenli olarak tüketilmelidir.

DENİZ MAHSULLERİ

Yüksek miktarda çinko içeriğiyle midye ve istiridye tüketilebilir. Çinko hem sperm düzeyini hem de testosteron oranını arttırmaktadır.

YUMURTA

Protein oranı yüksek olan yumurtayı kahvaltılarımızdan eksik etmemeliyiz. Haşlanmış şekilde günde 1-2 defa tüketmek sperm sayısını arttırmaya yardımcı olabiliyor.

KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu spermlerin hareketliliğini sağlayan bitkisel uygulamalardan biridir. Erkek üreme problemlerinde sıklıkla kullanılır.

ÇİKOLATA

İçeriğindeki kakao, çinko ve bakır gibi faydalı minerallere sahiptir. Bitter çikolata sperm kalitesini ve sayısını büyük oranda arttırmaktadır.

KIRMIZI ET

Sperm kalitesini önemli derecede arttıran besinlerden bir tanesi olan kırmızı ette fazlaca L-karnitin bulunmaktadır bu da sperm kalitesini arttırmada rol oynamaktadır.