Spiral spermin yumurta hücresine ulaşmasını engelleyerek hamilelik riskini ortadan kaldırır. Doğum kontrolleri altında kullanılan birden fazla yöntem vardır. Spiral t şeklindeki plastik bir aparattır. Hamilelik riskini en aza indirmekle beraber sürekli kontrol edilme gibi sıkıntıları yoktur. Peki spiral ne zaman takılır? Spiral can yakar mı?

Spiral, doktor kontrolünde rahim içine yerleştirilir ve uzun aralıklı dönemlerde doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir. Spiral takılmadan önce hasta bir takım kontrollerden geçer. Rahim ağzından alınan sıvı ile bir takım tespitlerin saptanması mümkündür. Kişide enfeksiyon gibi bulgular saptandıysa kişinin öncelikle tedavi edilmesi ön görülüyor. Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediğinde kısa süreli ve pratik şekilde spiral rahim ağzına takılabiliyor.

SPİRAL CAN YAKAR MI?

Doktor tarafından muayene sonrası spiral takılmasının onay aldığı durumlarda spiral takımı son derece basit ve küçük bir operasyondur. Kadınların en çok kafasına takılan sorulardan biri olan spiral takılırken acı verip vermeyeceği düşüncesi operasyon başlamadan vücutta kasılmalara neden olur. Bu nedenle rahat davranmamız işlemin hızına etki eder. Spiral takıldıktan sonra kasıkta küçük çaplı bir ağrı olabilir. Bu ağrı 1-2 ay içerisinde kendi kendine kaybolacaktır.

SPİRAL TAKMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Spiral takmak için başvurduğunuzda yapılan jinekolojik muayene sonrası herhangi bir enfeksiyon riski ile karşılaşılmadığı takdirde spiral takılabilir. Adet sırasında hamilelik riskinin olmaması ve rahim ağzının genişleyerek aparatın takılmasını daha kolay olabileceği için çoğunlukla doktorlar kadınların adet döneminde takılmasını tavsiye ederler.

SPİRAL İÇİN YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

Spiral üreme çağındaki her kadın için takılabilir bir aparattır. Özellikle cinsel hayati aktif kadınlar daha çok tercih etmektedirler. Yapılan muayene sonrası spiral takılıp takılmayacağına doktor karar verecek bunun için size randevu verecektir.

SPİRAL TAKTIRANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Spiral taktıranların 1-6 yıl arası tekrar muayene olması gerekir. Spiralin duruş pozisyonu doktor tarafından mutlaka onaylanmalıdır. Hem ultrason hem de doktorun tekrar görerek muayene etmesi gerekir.

SPİRALİN YAN ETKİSİ VAR MI?

Spiral takılması sırasında enfeksiyon kapma riski görülebilir. Bu nedenle güvenilir ve hijyenik bir ortamda uzman doktor tarafından takılması önerilir. Etkili bir doğum kontrolü olsa da spiral taktıranlarda dış gebelik riski çok daha yüksektir.