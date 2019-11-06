Spor lisesinde “spor salonu” yok

Trakya bölgesinin ilk Spor Lisesi olan Kırklareli'ndeki Bilal Yapıcı Spor Lisesi'nin spor salonu yok. Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Başkanı Sedat Değer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na seslenerek, okula acilen spor salonu yapılmasını talep etti. Birçok başarıya imza atan Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi, okullar arası genç erkek çim hokeyi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı şampiyonu olmuştu.

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Başkanı Sedat Değer, Bilal Yapıcı Spor Lisesi’nin spor salonunun olmamasının kendilerini üzdüğünü belirterek, “Nerede atacaklar şampiyonluk hayallerinin temellerini?” diye sordu.

“SPOR LİSESİ SPOR SALONSUZ OLUR MU?”

“Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'nu bu mağduriyetin acilen giderilmesi konusunda göreve davet ediyoruz” Sedat Değer, “Akıl alacak gibi değil. Üstelik Trakya'nın göz bebeği Kırklareli'de. Her biri özel yetenekli ve fırsat verildiğinde tıpkı Kırklarelili sporcu Duygu Kasırga gibi şampiyon olabilecek kabiliyette olan gençlerin bir spor salonu yok. Elbette tüm okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi önemli. Ancak spor lisesi spor salonsuz olur mu?” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK HAYALLERİNİN TEMELLERİ NEREDE ATILACAK?

Değer, “Bu gençler tüm gün kendilerini nerede geliştirecekler? Nerede atacaklar şampiyonluk hayallerinin temellerini? Gelecekte göğüslerinde gururla taşıyacakları madalyaları olsun diye, bu mağduriyet acilen giderilsin” ifadelerini kullandı.

OKUL HAKKINDA

Trakya Bölgesinin ilk Spor Lisesi olan Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kuruldu. 8 derslikten oluşan okulun 192 öğrencisi bulunuyor. Okulda 3’ü beden eğitimi, toplam 9 öğretmen eğitim veriyor. Ayrıca 3 katlı tek bina ve bir yemekhaneden oluşan okulda 1 okuma salonu, 1 konferans salonu, 1 çok amaçlı salon ve 1 de kantin binası bulunmakta.