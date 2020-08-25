Sofralardan eksik edilmeyen, büyük küçük herkes tarafından çok sevilen bir besin kaynağı olan tavuğu pişirmeden önce yıkayıp yıkamamakta tereddüt mü yaşıyorsunuz? Çiğ tavuğu pişirmeden önce bu kararsızlıktan kurtulmak ve doğru bir bilgiye sahip olmak mı istiyorsanız işte tavuğu pişirmeden önce ne yapmanız gerektiği hakkında bazı bilgileri sizler için araştırdık.

Son günlerde tavuğun pişmeden önce yıkanıp yıkanmadığı hakkında halk arasında farklı söylemler yer alsa da birçok kişi uzman kişilerin görüşlerini merak ediyor. Artık bu soruya verilebilecek en doğru yanıtın ne olduğu hakkında doğru bir kanıya varmak, sürekli tüketilen bu yemeği doğru bir şekilde hazırlamak kişilerin gönül rahatlığıyla tüketimini sağlayacağından doğru yöntemin hangisi olduğu merak ediliyor. Peki tavuk pişirmeden yıkanır mı? İşte yanıtları…

TAVUK ETİ YIKANIR MI?

Birçok kişinin severek tükettiği gıdalardan biri olan tavuk, hem oldukça ekonomik hem de zengin çeşide sahip olduğundan ev hanımlarının bugün ne yemek yapsam derdine çoğu zaman son veren besleyici yiyeceklerin başında yer alıyor. Ancak tavuk eti pişirmeden önce yıkanmalı mı yoksa yıkanmamalı mı sorusu kafaların kurcalanmasına neden oluyor. Birçok kişi bu ikilemde kaldığından ne yapacağına karar veremiyor. Tavuk etini yıkayanlar buna neden olarak ‘hijyenini sağlamak ve mikropları gidermek için' veya doğrusunun bu olduğunu düşündükleri için yaptıklarını söylüyorlar. Peki tavuk eti yıkanmalı mı?

Uzmanlar, tavuğu pişirmeden önce yıkanmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Buna ek olarak Tavuk üreticilerinin tavuğun kesimden sonra yıkanarak ambalajlandığını ve daha sonra paketlendiğini vurguluyor. Aynı zamanda uzmanlar tavukta bulunan bakterilerin yıkanarak ölmeyeceğini ancak sağlıklı bir yöntemle pişirilerek giderebileceğini ifade ediyor.

USDA'da yapılan araştırmalara göre bazı bakteriler etlerin üzerinde sıkıca tutunuyor. Yani yıkama işlemi bakterileri etten asla uzaklaştırmıyor. Hatta daha da çoğalmalarına neden oluyor. Şöyle ki, tavuğun üzerinde bulunan kampilobakterin yıkandığında su damlaları yolu ile ellere, mutfak lavabosuna ve etraftaki çeşitli eşyalara yayılabiliyor. Bu sebepten dolayı tavuk eti pişirmeden önce yıkanmamalı ve ayrıca temas ettiği kesme tahtası, bıçak gibi eşyaların ve ellerin iyice yıkanması öneriliyor.