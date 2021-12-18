Taylor Swift’in albüm partisi, Omicron yayma etkinliğine dönüştü

Geçtiğimiz günlerde Sydney'de düzenlenen Taylor Swift temalı bir partiye katılan 100'den fazla kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bazı vakaların Omicron olması da bölgede kriz yarattı.

Sozcu.com.tr

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Taylor Swift’in “Red” albümünün yeniden yayınlanmasını kutlamak için bir araya gelinen etkinlik, artık Covid yayma etkinliği olarak görülüyor.

32 yaşındaki Swift, aslında partide bile değildi. Parti, 2012 yılında piyasaya çıkan albümünün yeniden yayınlanmasını kutlamak için hayranlarının bir araya geldiği bir etkinlikti. Ancak virüs partiye katılan 600 kişiye hızla yayıldı.

New South Wales Health tarafından yapılan uyarıda, “10 Aralık’ta Sidney Metro Tiyatrosu’ndaki partiye katılan herkes yakın temas halindedir ve derhal test yaptırıp 7 gün boyunca kendilerini izole etmeliler” denildi. Şimdiye kadar partiyle bağlantılı en az 97 Covid-19 vakası var. Uyarıda bu vakalardan bazılarının Omicron varyantı olması konusuna da dikkat çekiliyor.

TEST YAPTIRMALARI VE KENDİLERİNİ İZOLE ETMELERİ İSTENİYOR

Partiye katılanlardan bazıları bir QR kodu aracılığıyla giriş yaptı ve bu da NSW Health’in kendileriyle iletişim kurmasını kolaylaştırdı. Yetkililer, partiye katılanların test yaptırmalarını ve 7 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyor.

NBC News’in Johns Hopkins Üniversitesi verilerine dayandırdığı haberine göre, bölge şu anda bir virüs dalgası yaşıyor ve perşembe günü itibarıyla yedi günlük vaka ortalaması 1.091’e ulaştı.

Vakaların gün geçtikçe artması üzerine Noel öncesinde sosyalleşmenin bırakılması istenirken bir müzik festivali de iptal edildi.

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