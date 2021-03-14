Tekstil işçisi kadın yardım derneği kurdu iyilik hareketi başlattı

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Nergis Şenocak, 5 yıl önce Gönül Köprüsü derneğini kurarak engelli ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olma yolunda ilk adımı attı. Yardımsever Dernek Başkanı Nergis Şenocak başlattığı iyilik hareketini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

– Aslen Denizli Buldanlıyız. Orta halli bir ailenin çocuğuyum. Babam memur, annem ise ev hanımı. Köylerde yetiştik büyüdük. O yıllarda kızların okumasına pek sıcak bakılmazdı. O nedenle ilkokuldan sonra ailem okumamı istemedi. Ablam havlu bornoz üreten bir tekstil firmasında çalışıyordu. Ben de harçlığımı çıkarmak için 12 yaşında tekstil sektöründe çalışmaya başladım. İlk başladığımda elimde sürahi ile çalışanlara su dağıtıyordum. Temizlik, ayak işleri, getir götür yapıyordum. O gün bugündür çalışıyorum. Tekstilin hemen her bölümünde çalıştım. Geçen yıl emekli oldum. Fakat halen kalite kontrol uzmanı olarak çalışmayı sürdürüyorum.

– 46 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Tekstilde çalışırken 17,5 yaşındayken evlendim. Kızıma zaman ayırmak için 2010 yılında kısa bir süre çalışmaya ara vermiştim. O arada komşum beni Alzheimer Derneği'nin bir etkinliğine davet etti. Sonra bir gezilerine gittim. 2012-2014 yılları arasında dernek yönetiminde bulundum. Dernekte hastalar, hasta yakınları her kesimden insanla ve öğrencilerle iletişim beni etkiledi. Özellikle maddi durumu iyi olmayan, hasta, engelli kişilerin ve ailelerinin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gördüm.

– Bir avuç gönüllünün desteğiyle Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği'ni kurdum. 5 yılın sonunda gönüllüler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü olmayı başardık.

– Derneğin amacı işe yarar kullanılmış eşyaları toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Arkamda hiçbir maddi güç yok. Bir yer kiralayarak başladık. Ancak toplanan eşyaları koyacak bir depomuz yoktu. Gönüllülerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduk.

– Sizin ihtiyaç fazlanız olan bir eşya mutlaka bir başkasının ihtiyacı oluyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, mutfak gereçlerinden tekerlekli sandalye ve tıbbi malzemelere kadar işe yarar her türlü ikinci el malzeme ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdük. 200'ün üzerinde engelliye tekerlekli sandalye temin ettik. Ayrıca yeni evlenen ihtiyaç sahibi 3 çiftimizin evlerini döşedik.

Dernek, zenginden alıp fakire veriyor

Gönül Köprüsü Derneği, ilçelerde, köylerde ihtiyaç sahibi ailelere eşya ve gıda yardımı yapıyor. Maddi durumu kötü hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor. Köy okullarındaki yoksul öğrencilerin kıyafet, kitap ve kırtasiye eksillerini temin ediyor. Derneğe bırakılan ihtiyaç fazlası temiz ürünler, ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Faaliyetler duyuldukça kamuoyu desteği arttı

Dernek faaliyetlerine derneğimiz bünyesinde gönüllü Nuriye Elvan ablamızın eğitmenliğinde bez bebek kursları ile başladık. Yapılan bebekleri festivallerde bağış karşılığı vererek derneğe gelir sağladık. Düzenlediğimiz kermeslerle derneğe gelir sağladık. Daha sonra halk eğitim destekli dikiş kursu, rölyef, ahşap boyama, takı ve halk oyunları kursları düzenledik. Dikiş kursumuzun sonunda engelli çocuklarımızın modellik yaptığı bir defile yaptık, büyük ilgi gördü. Türk Halk Müziği korosu kurduk. Etkinliklerimiz daha çok tanınmamızı ve destek bulmamızı sağlıyor. Ayrıca çalışmalarımızı duyurmak ve derneğin tanınmasını sağlamak amacıyla 3 ayda bir “Gönül” adında dergi çıkarıyoruz. Bir depo kiraladık. Derneğin faaliyet ve yardımları duyuldukça kamuoyu desteği ve gönüllülerimiz arttı.