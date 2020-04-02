Tohum Otizm Vakfı’na anlamlı destek

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavi yolu erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Tepe Savunma ve Güvenlik, Tohum Otizm Vakfı'nın hayata geçirdiği Türkiye'de özel eğitime ihtiyacı olan otizmli çocukların ailelerinin, bakım sağlayıcılarının, öğretmenlerin, üniversite öğrencilerinin ve konuya ilgi duyan tüm bireylerin kolayca ulaşabildiği “Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı”nı yeniledi. Proje kapsamında içeriği ve tasarımı tamamen yenilenen portala, www.tohumotizmportali.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilecek.

Türkiye'de ise 1.4 milyon otizmli birey ve bu sorundan etkilenen 5.5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayının yaklaşık 434.010'unu ise 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler oluşturuyor. Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise sadece 42.461. Otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin, tek çaresi ve tek ilacının eğitim olduğunu söyleyerek, “Otizm konusunda Türkiye'de gerek ebeveynlerin gerekse de eğitmenlerin otizmli bireylere nasıl eğitim verebileceklerine, onlara nasıl davranmaları gerektiğine dair ulaşabilecekleri kaynaklar ve eğitim olanakları oldukça kısıtlı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak dileyen herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz ulaşabileceği bir eğitim portalı oluşturduk. 2014 yılında hazırlayarak sunduğumuz Tohum Otizm Eğitim Portalı, Tepe Savunma ve Güvenlik katkılarıyla günümüz koşullarına hizmet eden teknik alt yapı, donanım ve kolay kullanımlı bir ara yüze kavuştu. Kıymetli uzmanlarımızın desteğiyle portal içerikleri de alandaki bilimsel gelişmeler ışığında güncellendi. Tepe Savunma ve Güvenlik ile yaptığımız bu iş birliği ile otizmli bireylerin eğitimi konusunda kapsamlı bilgiler içeren, videolar ve görseller ile desteklenmiş, teorik bilgiler kadar pratik uygulama örneklerini de içeren eğitim portalımız sayesinde daha çok otizmli bireyin eğitime ulaşmasını sağlayabileceğiz” diyor.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen hizmetlerin çeşitliliğinin, erişilebilirliğinin, kapsayıcılığının fırsat eşitliği açısından çok önemli bir gösterge olarak değerlendiren Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp ise “Şirketimiz kurulduğu günden bugüne eğitime önem vermiş, topluma saygılı bir duruş sergilemiş ve faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde sürdürmeye gayret göstermiştir. Faaliyet alanımızın odağında insana hizmet yatıyor ve bu yüzden sosyal sorumluluk çalışmalarımızın insana değer katan projeler olmasına özen gösteriyoruz. Eğitim alanındaki tecrübelerimiz ve sosyal sorumluluk yaklaşımımız çerçevesinde özel eğitime ihtiyaç duyan ve eğitime erişim imkânı kısıtlı olan otizmli çocuğa sahip tüm aileler, eğitimciler, üniversite öğrencileri ve bakım sağlayıcılar için Tohum Otizm Vakfı ile ülke çapında bir proje hayata geçirdik. Vakfın mevcut öğrenme portalını tamamen yenileyerek otizmli çocuklarla etkileşimde bulunan tüm bireylerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya taşınabilir cihazlarından, internetin olduğu her yerde öğrenme imkânı sunan güzel bir kaynak oluşturduk. Tohum Otizm Portalı'nı kullanarak otizmli çocuklara nasıl eğitim verileceğini öğrenen anne-babaların, bakım sağlayıcıların, eğitmenlerin, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan herkesin öğrendiklerini uygulayarak otizmli çocukların hayatında fark yaratmaları Tepe Savunma ve Güvenlik adına çok büyük bir mutluluktur” dedi.