Topladığı imzalı formalarla müze açtı

Yalova'da yaşayan Şahap Gümüş, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formaları açtığı müzede sergiliyor.

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Yalova’nın Armutlu ilçesinde yaşayan Şahap Gümüş, tam bir spor aşığı. Gümüş, bu aşkını bir ileri adıma taşıyarak müze açtı.

İlk başlarda futbolcuların imzalı formalarını toplamaya başladı. Topladığı formalar yüzlerce olunca, herkesin görmesini istedi.

Yaşadığı şirin ve küçük ilçede bir müze açarak bu formaları sergilemeye başladı.

Gümüş’ün bu merakını bilenler, ona Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden forma göndermeye başladı.

“400 TANE FORMA VAR”

Tam bir spor tutkunu olduğunu ifade eden Şahap Gümüş, “Kurmuş olduğum müzeye dünyanın her yerinden forma geliyor. Müzemde şu an 400 tane forma var. Türkiye’den ve yurt dışından 200 tane forma var. Sadece futbolcuların giydiği formalar değil, farklı spor branşlarından sporcuların giydiği formalar da var. Bu formaları dostlarımız gönderiyor. Burada futbolcuların imzaladığı formalar da var. Gönderen kişinin isim ve soy ismini yazarak sergiliyorum. Sporu çok seviyorum. Burada her takımın forması mevcut. Burada bulunan koleksiyonuma paha biçilemez. Formaları sergilemeye devam edeceğim” dedi. (İHA)

