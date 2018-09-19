Tren kazasında hayatını kaybetmişti! ‘Oğuz Arda’dan işaret var’

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Futbolu çok seven ve Galatasaray'a gönül veren Arda'nın, babası Hakan Sel ile birlikte sık sık maç izlemeye gittiklerine dair haberler yapılmıştı. Minik Arda'nın, ailesine ve arkadaşlarına ‘bir gün Galatasaray'da ve sonra da Barselona'da futbolcu olacağım' şeklinde yaptığı açıklamalar da yine gazetelerde çıkan haberlerden akıllara kazınmıştı.

ANNEDEN ÇOK ÖZEL PAYLAŞIM

9 yaşındaki oğlunun kaybını yüreğinde yaşayan anne Mısra Öz, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktığı ve maçı 3-0 galip bitirdiği gecenin ardından tüyleri diken diken eden satırlar paylaştı. İşte anne Mısra Öz’ün sosyal medya hesabından yazdıkları:

“Bugün maçı Metin Oktay ile cennet tribününden izleyeceksin demiştim. Çok özledim bir işaret yolla dedim… Şuan ağlıyorum… Şuan bunu bilen herkes ağlıyor. Senin için 9 rakamının özel olduğunu herkes bilir. Doğduğun ev, doğduğun gün ve yıl, okul numaran, Barcelona'ya gittiğin gün ve bize veda ettiğin yaş. “9” Senden bir işaret istedim bu gece. Maçın ilk golü 9. Dakikada geldi. Herkes dedi ki “Bu Oğuz Arda'nın işareti” Ah dedim şükürler olsun. Ardından ikinci gol geldi. Bu seferde golü 9 numara attı. Maç bitmeden dayın dedi ki “Eğer 3 gol olursa bana da işaret vermiş olacak. Çünkü bugün koyduğum fotoğraf Oğuz Arda'm ile ilk şampiyonlar ligi maçını izlemeye giderken çekilmişti. Maç Arenadaydı ve 3-0 bitmişti” Maç bitti. 3-0. 3. Gol 90. Dk. Oğuz Arda bizimlesin. İşaretlerin bizimle. Anneciğim ağlattın hepimizi”