Trüf mantarı nedir, nasıl tüketilir? Trüf mantarı yağının faydaları nelerdir?

Trüf mantarı ve yağı internette son zamanlarda en çok aranılan ve en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Çeşitli faydaları nedeniyle merakla araştırılan trüf mantarının yağı ne işe yarıyor? İşte trüf mantarı ve yağı hakkında detaylar...

Bilinen adının dışında siyah elmas olarak da tanınan trüf mantarı nadir olmasının yanı sıra son derece pahalı olması nedeniyle de her geçen gün ününe ün katıyor. trüf mantarı ve trüf yağı hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizde.

TRÜF MANTARI NEDİR?

Trüf, Meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 cm. toprak derinliğinde yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantardır, Akdeniz bölgesinde bilinir olmasıyla beraber dünyanın birçok bölgesinde bulunmaktadır.

Trüf, görüntüsü ile taşı andıran bir mantardır ve sert bir yapısı vardır. Piştiğinde de çok sulanmamaktadır.

70 kadar çeşidi olduğu söylenen trüf mantarı; pek çok yerde yetişse de en değerli ve lezzetlileri, başta Fransa olmak üzere İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde üretilir. Sadece Fransa'da 20 bin kişi geçimini bu mantarlardan sağlamaktadır.

Trüf mantarı, patates gibi yer altında ve ağaç köklerine – özellikle de meşe ve kestane ağaçlarının köklerine – yakın yerlerde, toprağın 50 cm kadar altında yetişir. Ağaç köklerine yakın yerler seçmesinin nedeni ise, kökleri emerek ihtiyacı olan şeker ve organik asitleri sağlamasıdır.

Gelişmesi esnasında hassas bir doğal dengeye ihtiyacı vardır ve yaz sağanakları, uygun ölçüde nem sağladığından trüf için idealdir. Çok kuru geçen yaz ayları ise trüfün kurumasına neden olmaktadır.

Yer altında yetiştiği için yüzeyden görünmemesi, trüf toplamak için özel uzmanlık gerektirmektedir. Hatta bunun için daha çok, koku alma yeteneklerinden dolayı özel olarak eğitilmiş köpek ve domuzlar kullanılmaktadır.

TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Ceviz büyüklüğünde ve ortalama ağırlığı 100 gram olan trüf mantarlarının aroması, en yoğun tadını tazeyken sunar. Giderek aromasını ve suyunu kaybettiği için trüf, taze kullanılmalıdır. Bu kadar pahalı besinden, fiyatına değecek tadı almak için toplandıktan sonra beş gün içinde trüf mantarının tüketilmesi tavsiye edilir.

Trüfler bir kavanozun içinde, buzdolabında muhafaza edilmeli ve suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir, çünkü üzerine değen su, trüfün çürümesine neden olmaktadır.

Fransa'da bulunan Lalbenque köyüne, salı günleri kurulan pazarda satılan trüf mantarlarından almak için birçok insan akın eder. Büyük ilgi gören mantarların tamamının satılması ise 20 dakikada gerçekleşir.

Bu pahalı yiyeceği insanlar çoğunlukla evlerinde, omletin üzerine rendeleyerek kullanırlar. Yağın aromayı hapsetmesi nedeniyle genelde yağ, krema, yumurta içeren yemeklerde de kullanılır. Bunun dışında farklı biçimlerde kesilerek, salatalarda, et yemeklerinde, kömürde pişirilerek ya da füme olarak da tüketilir.

İçine birkaç dilim trüf konulan bir makarna bile birdenbire pahalı, lüks bir yiyeceğe dönüşebilmektedir. Hatta trüfü, sadece kokusu için kullananlar bile bulunmaktadır.

TRÜF MANTARI YAĞI NEDİR?

Trüf mantarının yağının elde etmesi ile birlikte sofralarda yer bulduğu gibi zeytinyağına katkı olarak da satışı yapılıyor. Zaten zeytin yağının yoğunluk oranına göre fiyatın düştüğünü görmekte mümkün oluyor. Oldukça farklı ve yoğun bir aroması bulunduğu için hemen hemen tüm yemeklerde kullanılabilen trüf yağını çiğ olarak tüketmek en fazla tavsiye edilen yöntemleri arasında yer alıyor.

TRÜF YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Trüf yağı içerik olarak çok yoğun bir protein kaynağıdır. Etten daha fazla protein oranına sahiptir. Bir diğer önemli özelliği ise afrodizyak etkisinin olmasıdır. Cinsel gücü arttırır. Trüf mantarından elde edilen trüf yağı da bu özelliklere sahiptir.