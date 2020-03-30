Trump’ın ‘Koruma masraflarını ödemeyiz’ açıklamasına, Meghan Markle ve Harry’den cevap geldi

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Sussex Dükü Harry, önce Kanada, sonra İngiltere, şimdi de ABD Başkanı Trump tarafından adeta dışlandı. Geçen hafta Kanada’dan Los Angeles’a taşınan çift, burada da tartışmalara neden oldu. Hatırlarsanız Kanada halkı Meghan ve Harry’nin koruma ücretlerini ödemek istemiyordu.



Aynı şekilde İngiltere de koruma paralarını ödemek zorunda olmadıklarını söyleyerek imza kampanyası başlatmıştı. Şimdi de Trump “Krallığı terk eden Harry ve Meghan’ın Kanada’da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirilmişti. Şimdi Kanada’yı ABD için terk etmişler. Ancak, Amerika onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!” yazarak yeni bir gündem yarattı.



Çift, çok geçmeden başkana cevap verdi ve ABD'den güvenlik masraflarının karşılanmasını talep etmeyeceklerini söyledi. Sussex çiftinin sözcüsü Reuters'a konuşarak, “Sussex Dükü ve Düşesi'nin ABD hükumetinden güvenlik kaynakları talep etme planı yoktur. Özel olarak finanse edilen güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır” ifadesini kullandı.