TÜDEF: Gerekirse iki maske birden kullanın

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin mutlaka 3 kat olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Vargı, "Maskelerin üzerinde 'TSE standardını' göremiyorsanız o maskeleri almayın. Ama mecbur kaldınız aldınız, 2 tane takın" dedi.

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, piyasada satılan maskelerin güvenirliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtti. Vargı, şunları söyledi:

* Ambalajın üzerindeki TSE standardını göremiyorsanız o maskeleri almayın. Ama mecbur kaldınız aldınız, o zaman iki tane takın.”

* TSE standardının dışında, maskenin burun kısmına gelen yerde mutlaka bir tel olması gerekir.

* Bir diğer konu da maskenin 3 katlı olması gerek. Dışarıya gelen yeri ayrı, ortadaki filtre eden yeri ayrı, ağzımıza-burnumuza değen yerin ayrı kumaş olması gerekir.

“BOYUNLUKLAR GÜVENLİ DEĞİL”

* Bir araştırma ile lazer ışığının altında insanları öksürtüp hangi partikülün hangi maske ile ne kadar yayıldığına bakılmış. En güvenli olan cerrahi maskeler, en güvensiz olan ise bizim bandana ya da boyunluk olarak takıldığını gördüğümüz maskeler.

* Bir takım boyalı çocuk maskelerinin güvenliği konusunda da endişeler var, alerjik reaksiyonlara sebep olduğu konusunda.

* Ama en kötüsü de bandana ya da boyunluk gibi kumaşların virüsü, öksürme sırasında kumaşın arasından geçirerek partikülleri böldüğü ve daha uzağa yaydığı tespit edildi.

“ÇENEDEKİ VİRÜS BURUNA GELİYOR”

Vargı, maskelerin çene ve kola takılmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

* Halkımız arasında tespit ettiğimiz en tehlikeli maske takma şekli maskeyi çeneye indirmek. Çenedeki corona virüsünü alıyorsunuz burnunuza getiriyorsunuz. Kolunuza maskeyi takmak, koldan virüsü alıyorsunuz onu burnunuza getiriyorsunuz.

* Tabii bir de en kötüsü var; sigara içmek için toplum içinde maskeyi çıkarmak. Bu maskeyi çıkardığınız anda karşınızdaki insan ile de sohbet ettiğimizde dumanın içindeki corona virüsü daha ileriye yayılıyor. Duman ile daha çok insanın üstüne gidiyor.

* Siyah bez maskeler ile corona virüsünü yenmek mümkün değil. Bunların kaliteli olanları var ama 5 defa yıkandıktan sonra geçirgenliği artıyor, maskenin kalitesi düşüyor.