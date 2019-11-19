Tüp bebek tedavisinde embriyo transferinden sonra anne adayları için hamileliğin oluşup oluşmadığını öğrenmek çok önemli ve zorlu bir süreçtir. Transfer işleminden sonra tüp bebek kaç günde tutunur? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin son aşamasıdır. Laboratuvar ortamında döllenmiş yumurta anne adayının rahmine transfer edilir ve bundan sonra heyecanlı bir bekleyiş başlar. Anne adayları hamileliğin gerçekleşmesinin ardından bebeğin kaç günde tutunacağını da merak eder. Peki, tüp bebek kaç günde tutunur? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Embriyo transferinden 12 gün sonra gebelik testi yapılmaktadır. Bu süre zarfında mide bulantısı, göğüslerde hassasiyet, şişlik, kasık ağrısı gibi durumlar gebelik belirtisi olarak görülmemelidir. Bunlar kullanılan hormon ilaçlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek etkilerdir.

Gebelik belirtisinde sıklıkla açık renkte kanama ya da lekelenmeler yaşanabilir. Tutunma belirtisi olabilecek bu durumun yanı sıra bel ağrıları da sıklıkla gebelik belirtisi olarak kabul edilir ama her embriyo transferinde tutunma belirtisi olarak bel ağrısı ya da lekelenme görülmeyebilir.

TÜP BEBEK KAÇ GÜNDE TUTUNUR?

Tüp bebek tedavisinde, embriyo transferinden 12 gün sonra, gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için kan gebelik testi yapılır ve sonuçlarına göre bebek var ya da yok diye tanı konur. Eğer anne adayının gebe olduğu tespit edildiyse, 2 hafta sonrasına ultrason muayenesi için gün verilir. Doktor, ultrason muayenesinde gebelik kesesini tespit ederse bir hamileliğin varlığı kesinlik kazanır.