Tüp bebek öncesi beslenme nasıl olmalıdır?

Tüp bebek öncesi bir takım beslenme ritüellerine dikkat etmek bu dönem yapılan tedaviye karşı büyük destek sağlamaktadır. Bu dönem düzenli beslenme, aktif yaşam ve hafif egzersizler daha rahat ve konforlu bir dönem geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Peki tüp bebek tedvaisine başlayacak anne adaylarının beslenmesi nasıl olmalıdır?

Vücut sağlığını korumak için yaşam tarzı olarak benimsenen sağlıklı beslenme hayatımızın her döneminde büyük önem taşımaktadır. Özelikle gebe kadınların ve tüp bebek tedavisi gören annelerin beslenme konusunda titiz davranmaları gerekir. Sorunsuz ve sağlıklı bir fetüsü desteklemek amacıyla hamile kalmaya çalışırken belenme listesi sağlıklı sperm ve yumurta hücrelerinin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. İşte bazı önerilerle tüp bebek öncesi beslenme önerileri…

TÜP BEBEK ÖNCESİ BESLENME ÖNERİLERİ

SAĞLIKLI BESLENME DÜZENİ OLUŞTURUN

Günlük olarak alması gereken vitamin ve minerallerden vücudu mahrum bırakmamalı. Sağlıklı ve doğal ürünleri sofranızdan eksik etmemelisiniz. Beslenme listenizden et, balık, kuru baklagiller, süt ve süt ürünlerini düzenli alarak vücut için gerekli protein ve enerjiyi almasını sağlayabilirsiniz.

KAFEİNDEN UZAK DURUN

Günlük kafein miktarınız fazla ise bunu minimuma indirebilirsiniz. Kahve, çay, çikolata gibi kafeini yüksek ürünler bu dönem tedavinin aksamasına neden olabilir. Günlük çay ve kahve alımı 3 fincanı geçmemelidir.

HAZIR GIDALARI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Marketlerdeki hazır gıdalar ve fast food ürünleri hayatınızdan çıkarmak çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Bu gıdaların besin değeri çok az olmakla birlikte aşırı kilo almanıza neden olabilmektedir.

VİTAMİN ALIMINIZA DİKKAT EDİN

Vitaminler vücudumuzun sağlıklı bir şeklide ilerlemesi adına hayati önem taşımaktadır. Eksikleri veya fazlalıkları durumunda bir takım sağlık sorunları yaşanabilir. D vitamini alımınıza özen gösterin. Hamile olmak istediğiniz zaman içerisinde bol bol güneşten yararlanarak d vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. C vitamini ve A vitamini besinler tüketebilirsiniz. Bol yeşil yapraklı yiyecekler, meyveler harika birer seçim olabilir.