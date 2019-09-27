Tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bir bebek sahibi olma şansınız, yaşınız ve kısırlığın nedeni gibi birçok faktöre bağlıdır. Peki, Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanır? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Tıkalı veya hasar görmüş fallop tüpleri, azalmış sperm sayısı veya sperm hareketliliğini içeren erkek faktörü kısırlığı, ovulasyon bozukluğu olan kadınlar, erken over yetmezliği, uterus fibroidleri, genetik bozukluğu olan kişiler ve açıklanamayan kısırlık gibi nedenlerle başvurulan tüp bebek yöntemi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanır? İşte cevabı…

TÜP BEBEK TEDAVİSİ HAKKINDA

Sebebi belirlenemeyen kısırlıklar, ilerlemiş yaş, kadınlarda enfeksiyon ve tüplerdeki tıkanıklıklar, erkeklerde ise sperm sayısının azlığı ve kalitesinin düşüklüğü, obezite gibi metabolik rahatsızlıklar yüzünden çocuk sahibi olamayan çiftlere çocuk sahibi olabilme imkanı sunar.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIR?

– Kısırlık öyküsü olmayan insanlarda

– Her iki fallop tüpünün de tıkalı olması durumunda

– Ovum bozuklukları

– Spermde sperm bulunmadığı durumlarda

– Sperm kalitesi bozuklukları varsa

– İmmünolojik durumlarda

– Servikal faktörler söz konusu olduğunda

– Fallop tüpleri cerrahi olarak alınmışsa

– Sperm veya yumurta sayısında yetersizlik olması durumunda

– İnfertiliteye (kısırlık) neden olan yumurtalıklarda kist varlığı

– Hormonal bozukluk yaşayan hastalar,

– Sperm hareketliliği ile ilgili bir sorun varsa,

– Tekrarlanan düşüklerde

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMAZ?

– Sperm üretimi olmayan erkekler

– Yumurta üretim fonksiyonunu kaybetmiş kadınlar

– Menopozda olan kadınlar

– Hormonal dengesizliği olan kadınlarda

– Uterusun (rahim) çıkarıldığı ameliyat olan kadınlarda

TÜP BEBEK İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Tüp bebek ve embriyo transfer sürecinde beş temel adım vardır:

Adım 1: Yumurta üretimini teşvik etmek için doğurganlık ilaçları verilir. Birden fazla yumurta isteniyor çünkü bazı yumurtalar alındıktan sonra gelişmeyecek veya döllenmeyecektir. Yumurtalıkları incelemek için bir transvajinal ultrason kullanılır ve hormon seviyelerini kontrol etmek için kan testi örnekleri alınır.

Adım 2: Yumurtaları çıkarmak için içi boş bir iğneyi pelvik boşluktan yönlendirmek için ultrason görüntülemesini kullanan küçük bir cerrahi işlemle alınır. Potansiyel rahatsızlığı azaltmak ve gidermek için ilaç verilir.

Adım 3: Erkeklerden yumurta ile birleştirmeye hazırlanan bir sperm numunesi üretmeleri istenir. 7

Adım 4: Döllenme adı verilen işlemde, sperm ve yumurtalar bir araya getirilir ve döllenmeyi teşvik etmek için bir laboratuvar tabağında saklanır. Döllenme olasılığının düşük olduğu bazı durumlarda intracytoplasmic sperm enjeksiyonu (ICSI) kullanılabilir. Bu prosedür sayesinde, döllenmeyi sağlamak için tek bir sperm yumurtaya doğrudan enjekte edilir. Yumurtalar döllenme ve hücre bölünmesinin gerçekleştiğini doğrulamak için izlenir. Bu gerçekleştiğinde döllenmiş yumurtaların embriyo olduğu kabul edilir.

Adım 5: Embriyolar, genellikle yumurta alımı ve döllenmesinden üç ila beş gün sonra kadının rahim içine aktarılır. Embriyoları aktarmak için rahim içine bir kateter veya küçük bir tüp sokulur. Bu prosedür çoğu kadın için ağrısızdır, ancak bazıları hafif kramp geçirebilir. Prosedür başarılı olursa, implantasyon tipik olarak yumurta alımını takiben yaklaşık altı ila on gün sürer.

Tüp bebek sırasında olgun yumurtalar yumurtalıklardan toplanır (alınır) ve bir laboratuvarda erkeğin spermi ile döllenir. Sonra döllenmiş yumurta (embriyo) veya yumurtalar (embriyolar) uterusa aktarılır. Bir tam IVF döngüsü yaklaşık üç hafta sürer. Bazen bu adımlar farklı parçalara ayrılır ve işlem daha uzun sürebilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE NE ZAMAN BAŞLANIR?

Yaşı 35'in altında olan ve gebe kalmasını önleyebilecek herhangi bir hastalığı olmayan bir kadın, 1 yıl korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye girmesine rağmen gebe kalamıyorsa mutlaka inceleme altına alınmalı ve gerekli görüldüğü takdirde tedaviye başvurmalıdır.

Kadınlar için;

– 35 yaş üzerinde gebelik şansı azaldığı için 6 ay içinde, 40 yaş ve üzerinde 3 ay içinde bir uzmana başvurmalıdır.

– Jinekolojik muayenesi sırasında yumurta rezervinin azalmış olabileceği söylenmişse

– Adetler düzensiz ise (21 günden kısa 35 günden uzun, özellikle kilo ve vücutta kıllanma artmış ise)

– Geçirilmiş yumurtalık iltihabı (pelvik enflamatuar hastalık)

– Daha önceden dış gebelik geçirilmiş ise (ameliyatla tüp alınmış olabilir veya ilaçla tedavi edilmiş olabilir)

– Karın ameliyatları geçirilmiş ise (apandisit, bağırsak veya her hangi bir nedenle yapılan karın ameliyatları yapışıklıklara ve tüplerin kapanmasına neden olabilir)

– Cinsel yolla bulaşan hastalık hikâyesi varsa

– Gebelik düşünmeden önce doğum kontrol amaçlı spiral kullanım hikâyesi varsa

– Endometriozis teşhisi konmuşsa

– Birinci derece yakınlarda veya kardeşlerde infertilite (kısırlık) problemi yaşanmışsa

Erkekler için;

– Testisleri etkilemiş kabakulak hikâyesi

– Testis travması

– İnmemiş testis ameliyatı olmuşsa

– Cinsel yolla bulaşan bir hastalık hikayesi

– Erken boşalma ve ereksiyon problemi varsa

– Kimyasallar veya radyasyonlu ortamlarda çalışanlar

– Birinci derece yakınlarda veya kardeşlerde infertilite problemi yaşanmışsa