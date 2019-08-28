Son yıllarda tüp bebek tedavisi yöntemleri gelişerek tedavide başarı oranlarının arttığı gözlemlenmektedir. Ancak tüp bebek tedavisi meşakatli ve zor bir süreç olabilir. Anne adayının henüz tedaviye başlamadan önce pek çok konuda özverili davranması gerekebilir. Peki tüp bebekte başarı oranı nasıl arttırılır?

Aile bireyleri tüp bebek tedavisinde anne adayının beslenmesinden, günlük aktivitelerine ve kullandığı ilaçlara kadar tedaviyi etkileyecek her türlü nedene bağlı olarak dikkatli ve bilinçli hareket etmelidirler. Tedavi sırasında anne ve baba adayının uyması gereken talimatları yerine getirmesi gerekebilir. Bu dönem anne adayının diyet ve ağır egzersizlerden kaçınması gerekmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARIYA ULAŞMA

Birden fazla nedene bağlı olarak bebek sahibi olamayan ailelerin yaşı, yumurta ve sperm hücrelerinin kalitesi ve canlılık boyutu, doktorun deneyimi ve hastane ekipmanlarının yeterliliği de başarı şansını etkilemektedir. Bazen uzun ve zorlu olan bu süreçte ailelerin stres ve endişeden uzak durması da başarının artmasına neden olabilir. Ailelere çevresi tarafından destek sağlanmalı ve sonuç negatif bile olsa buna bağlı kalınmamalıdır. Tüp bebek tedavisinde başarıyı belirleyen birçok neden vardır. Tüp bebek tedavisi için başvurulan hastanenin laboratuvar ortamındaki döllenme oranı mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu oran mutlaka % 80 civarında olmalıdır. Anne yaşının 35'in altında olması, yumurtalıklarının ve tüplerin açık olması başarıyı arttıran en önemli faktörlerden biridir. Tüp bebek tedavisinde başarıya ulaşmak için anne ve baba adayının 3 ay öncesinden sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarını bırakması ve sağlıklı beslenerek kaliteli bir uyku alması gerekmektedir. Tüp bebek tedavisine başlayacak çiftler tüm bu talimatlara uyarak başarılı olma şansını büyük oranda arttırmaktadır.