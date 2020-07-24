Türk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntüledi

Her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline gelen Alaska'nın büyüleyici doğasını Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı görüntüledi. Türk çift kızları Ela Açıkalınlı ile birlikte Alaska’da küresel ısınmaya da canlı tanık oldu. Anchorage, Seward, Whittier şehirlerinin doğal güzelliklerini kaydeden Tansel Açıkalınlı ve Damla Açıkalınlı, Matanuska Buzulu üzerinde gezinti yaptı. Denali ve Kenai Fyorda Milli Parkı'nın muhteşem güzelliğini görüntüleyen çift, unutulmaz anlar yaşadı. Türk çift, milli parkların doğal güzelliklerini havadan görüntülemeyi ihmal etmedi.

Türk çift, buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesine de şahit oldu. Volkanik yapıların arasında gezen çift, o anları İhlas basın mensuplarıyla paylaştı.(İHA)