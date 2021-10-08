Türk kızı Almanları ağlattı… Türkçe şarkıyla yıktı geçti

Almanya'nın Pro 7 adlı kanalında yayınlanan Voice of Germany yarışmasına katılan 38 yaşındaki Zeynep Avcı, Türkçe seslendirdiği 'Yalan' adlı şarkıyla geceye damgasını vurdu.

Ali GÜLEN

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Dört jüriden de onay alan ve herkesin kendi ekibinde görmek istediği Zeynep şarkısına başlayınca, Almanlar billur gibi sesle bir an şok yaşadı. “Aman tanrım Türkçe şarkı” sesleri duyuldu ve jüri tüyleri diken diken olmuş, gözleri dolarak şarkıyı büyük bir zevkle dinledi.

SALON AYAKTA ALKIŞLADI



Şarkının sonunda ve hatta aralarda salon alkıştan yıkıldı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Şarkı, daha sonra sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Zeynep, Johannes'i seçti. Johannes de bu kararı şapkasını fırlatarak kutladı.

BİLLUR SESLİ BERLİNLİ TÜRK

Zeynep'in söylediği ‘Yalan’ isimli şarkı, bir aşk ve ayrılık acısını anlatıyor. 20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya geldi ve Berlin'de büyüdü. Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını anlatıyor.